Skupina Bloodhound Gang vystúpi v Bratislave

8. feb 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Po šesťročnom období sucha sa môžu fanúšikovia bláznivej chaotickej frakcie Bloodhound Gang tešiť na spŕšku muziky. Slovenskí fanúšikovia majú teraz jedinečnú šancu vidieť skupinu spievať na živo, pretože 14. februára zavítajú v rámci európskeho koncertného turné aj do Bratislavského PKO. Je to hotové šialenstvo - ako o nich s radosťou hovoria kritici. Fanúšikovia ich milujú pre ich nekonvenčnosť. Neboja sa vyjadriť svoje názory, reagujú na danú situáciu spontánne a občas sa pritrafí, že medzi publikum lietajú rôzne predmety.

Skupina Bloodhound Gang v roku 1993 robila predskokana skupine Depeche Mode. Už v roku 1994 upútalo demo s názvom The Original Motion Picture Soundtrack to Hitlers Handicapped Helpers. Toto demo však zaujalo predovšetkým svojím názvom. Situácia sa však rýchlo zmenila a skupina začala napĺňať koncertné sály hitmi ako Alone Comes Mary, The Ballad Of Chasey Lane, Fire Water Burnd. Vrcholom bol album v roku 1999 Hooray For Boobies. Po tomto rýchlom vzostupe nastala dlhšia odmlka. No teraz sa skupina opäť vrátila na scénu so skladbou Foxtrot Uniform Kilo. Od septembra je v predaji album Hefty Fine a koncerty skupiny v Európe sú beznádejne vypredané.