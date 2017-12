Dieťa šťasteny - Ziyi Zhang

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Čínska herečka Ziyi Zhang zažiarila v množstve úspešných filmov ako bol oscarový Tiger a drak, Hrdina, Klan lietajúcich dýk alebo naposledy Gejša. Ziyi je pravdepodobne ...

8. feb 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Čínska herečka Ziyi Zhang zažiarila v množstve úspešných filmov ako bol oscarový Tiger a drak, Hrdina, Klan lietajúcich dýk alebo naposledy Gejša. Ziyi je pravdepodobne najslávnejšou, ale aj najtalentovanejšou čínskou herečkou súčasnosti. Publikum ohromuje svojim hereckým umením, ľahkosťou v bojových scénach i krásou. V Číne si získala uznanie filmom hongkonského režiséra Kar-wai Wonga 2046 a za herecký výkon vo filme Mo li hua kai získala prestížnu čínsku filmovú cenu. Ziyi si v ňom zahrala matku, dcéru i vnučku v rôznych časových obdobiach ich životov. V súčasnosti nakrúca čínsku historickú drámu Ye yan.

Ziyi Zhang sa narodila 9. februára 1979 v Pekingu. Krstné meno Ziyi sa dá voľne preložiť ako dieťa šťasteny (Zi - dieťa, Yi - šťastie). Jej otec Yuanxiao Zhang pracuje ako ekonóm a matka Zhousheng Li je učiteľka v škôlke. Už od základnej školy sa Ziyi venovala tradičným čínskym ľudovým tancom. Rodičia mali pocit, že je príliš krehká a tak ju prihlásili na tanec a gymnastiku, aby sa trošku zocelila. Ako 11-ročná pokračovala na prestížnej pekinskej tanečnej akadémii. V roku 1994 získala cenu Taoli Cup na národnej tanečnej súťaži mladých. I keď sa jej tanečná kariéra začala veľmi sľubne rozvíjať, ako 15-ročná sa začala viac zaujímať o herectvo. Prihlásila sa preto na pekinskú divadelnú akadémiu, kde získala herecké vzdelanie. V tom čase nakrútila svoj prvý film Xing xing dian deng. Krátko na to sa dočkala veľkého prielomu, keď prišla na casting do reklamy na šampón, ktorú nakrúcal jeden z najznámejších čínskych režisérov Yimou Zhang. Režisér úspešného filmu Vyveste červené lampióny použil reklamu ako casting do svojho nového filmu Cesta domov. Vtedy 19-ročnú Ziyi si na postavu Zhao Di vybral spomedzi tisícok uchádzačiek. Na berlínskom filmovom festivale v roku 2000 získala Cesta domov Strieborného medveďa. Ziyi dostala za svoj herecký výkon čínsku filmovú cenu Hundred Flowers Award. V roku 1999 dostala aj hongkonskú filmovú cenu Hviezda zajtrajška.

Keď režisér Ang Lee vyberal hercov pre svoj film Tiger a drak, mal predstavu, že postavu Jiao Long bude hrať taiwanská herečka Qi Shu - v našich zemepisných šírkach známa napríklad z filmu Kuriér. Keď ale videl Ziyi v Ceste domov, rozmyslel si to. Neuveriteľný úspech filmu zaručil, že filmoví fanúšikovia si Ziyi zapamätali ako krásnu lietajúcu bojovníčku. Postava jej v roku 2000 vyniesla cenu Toronto Film Critics Association Award za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe a MTV Movie Award 2001 za najlepšiu bojovú scénu. Okrem toho jej Tiger a drak v roku 2001 vyniesol cenu hongkonských filmových kritikov na 6. ročníku Golden Bauhinia Awards, Independent Spirit Award za najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe na 16. ročníku Independence Film Awards, cenu Najsľubnejšia mladá herečka na 13. ročníku Chicago Film Critics Awards, Najlepšia mladá herečka v medzinárodnom filme na Young Artist Awards a množstvo nominácií, vrátane nominácie na Zlatý glóbus. Umiestnila sa aj v päťdesiatke najkrajších ľudí planéty podľa časopisu People. Jej prvým hollywoodskym filmom bol letný kinohit Rušná hodina 2 s Jackie Chanom a Chrisom Tuckerom. Krátko na to si zahrala princeznú Bu-yong v kórejskom filme Musa. O rok neskôr sa vrátila k Yimou Zhangovi, s ktorým nakrútila film Hrdina. Nasledovalo stvárnenie Ding Hui - členky hnutia odporu s názvom Purpurový motýľ v rovnomennom filme z prostredia Šanghaja okupovaného Japoncami. Na snímke 2046 pracovala s hongkonským režisérom Kar-wai Wongom a za postavu Bai Ling bola nominovaná na "taiwanského Oscara" Golden Horse Award. V roku 2004 vznikol už tretí film, ktorý nakrútila s Yimou Zhangom. Ako Mei v Klane lietajúcich dýk si získala srdcia ďalších filmových fanúšikov i nomináciu na cenu BAFTA. Ziyi je známa aj ako vynikajúca speváčka. Vo filme Klan lietajúcich dýk zaznela v jej podaní čínska pieseň o ženskej kráse Jia Rén Qu. V roku 2004 Ziyi nakrútila svoj prvý japonský film - muzikál Operetta tanuki goten, kvôli ktorému sa dva týždne v Japonsku intenzívne venovala hodinám tanca a spevu. V auguste toho istého roku ju čínske vydanie časopisu Forbes označilo za druhú najpopulárnejšiu čínsku celebritu po basketbalistovi Jao Mingovi. Časopis Time ju zaradil do stovky najvplyvnejších ľudí súčasnosti, nazvali ju Čínskym darom Hollywoodu. Koncom roka začala pracovať na svojej prvej hollywoodskej hlavnej úlohe vo filme Gejša, ktorý vznikal podľa úspešného románu Arthura Goldena Memoirs of a Geisha. "Práca v Hollywoode je jednoduchá - čím viac peňazí máte, tým lepšiu technológiu môžete dostať. Takže môžete postaviť celú japonskú scénu. Len v Hollywoode! V prvý deň, keď som prišla na scénu, nemohla som uveriť vlastným očiam. Rob Marshall ma ako turistku previedol po scéne. Trvalo to štyridsať minút. Aké to teda mohlo byť veľké? Dnes môže byť na scéne zima a zajtra zase leto. Všetko je neuveriteľné," rozprávala Ziyi s nadšením o práci na hollywoodskom filme Gejša. Postava Sayuri pre ňu znamenala nominácie na Zlatý glóbus i Screen Actors Guild Award.

V minulom roku prijala herečka pozvanie do Akadémie filmových umení a vied a zaradila sa tak medzi hercov, ktorí môžu spolurozhodovať o Oscaroch. "Byť herečkou ma baví, lebo môžem prežiť životy iných žien. Raz môžem byť gejšou a na druhý deň zase napríklad vedkyňou. Je to zaujímavé. Moje povolanie mi pomohlo dospieť," hovorí Ziyi o svojom vzťahu k herectvu.