Nové múzeum otroctva potrebuje finančnú podporu

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Predstaviteľ amerického národného múzea otroctva (U.S. National Slavery Museum), ktoré by sa malo otvoriť budúci rok vo Virginii, prosí o finančné príspevky na stavebné ...

8. feb 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Predstaviteľ amerického národného múzea otroctva (U.S. National Slavery Museum), ktoré by sa malo otvoriť budúci rok vo Virginii, prosí o finančné príspevky na stavebné práce. Viac ako polovicu nákladov na výstavbu hradilo samotné múzeum. Richmondský starosta Douglas Wilder uviedol, že dotácia 100 miliónov dolárov zrejme nebude stačiť na to, aby sa práce stihli do termínu, ktorý si múzeum stanovilo. V pláne je výstavba komplexu budov s rozlohou 26 tisíc metrov štvorcových na 15 hektárovom pozemku vo Fredericksburgu vo Virginii. Po dokončení sa bude v múzeu, ktoré navrhol architekt C.C Pei nachádzať aj replika portugalskej otrokárskej lode v životnej veľkosti. Wilder preto vyzval veľké spoločnosti, filantropov a verejnosť, aby prispeli na výstavbu múzea. Riaditeľka múzea Vanita Forster sa vyjadrila, že si uvedomuje, že to s finančnými príspevkami v súčasnosti nie je najľahšie, pretože prebieha aj mnoho charitatívnych zbierok na pomoc obetiam hurikánu Katrina.