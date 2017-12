Britney Spears šoféruje so synom na kolenách

8. feb 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA/AP) - Speváčka Britney Spears sa obhajovala pred fotografiami, na ktorých je zobrazená ako šoféruje, a na kolenách má svojho malého syna Seana Prestona. Tvrdí, že sa len snažila ho chrániť pred dotieravými fotografmi. Fotografie ukazujú, ako speváčka jednou rukou drží volant a v druhej má položeného štvormesačného syna, pričom na sedadle spolujazdca sedí bližšie neidentifikovaná osoba. "Bála som sa, že by tentokrát veľmi agresívni paparazzovia mohli ublížiť mne a môjmu dieťaťu. Inštinktívne som vzala syna do náruče, aby som ho ochránila. Milujem svoje dieťa a urobila by som čokoľvek, aby som ho ochránila," uviedla Spears vo vyhlásení.

Stu Riskin, hovorca oddelenia starostlivosti o deti a rodinu odmietol poskytnúť k tejto záležitosti akékoľvek stanovisko. "Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Pokiaľ policajt priamo nevidel porušenie zákona, nemôžeme s tým nič robiť," povedal. Hovorca agentúry X17, ktorá má fotografie na svedomí, uviedol, že nevie nič o tom, že by jej fotografi vykazovali v tom momente známky agresívneho správania. "Myslíme si, že tie fotky hovoria samé za seba," povedal hovorca agentúry.

Britney svoje prvé dieťa porodila v septembri minulého roka. Je to jej prvé dieťa s manželom Kevinom Federlinom.