Prehľad nominácií na hudobné ceny Anděl 2005

Kategória Nominovaní

Skupina roka Clou

Chinaski

Sunshine

Objav roka Petr Bende

Clou

Victoria

Album roka - Pop & Dance Petr Kolář - Album

Monkey Business – Kiss Me On My Ego

Support Lesbiens - Midlife

Album roka - Rock Clou – Postcards

Lenka Dusilová – Mezi světy

Chinaski – Music bar

Speváčka roka Lenka Dusilová

Iva Frühlingová

Helena Zeťová

Spevák roka Dan Bárta

Petr Kolář

Matěj Ruppert

Skladba roka Clou – Island Sun (Lukáš Vyhnal, Bugsy)

Chinaski – Tabáček (František Táborský, Pavel Grohman)

Aneta Langerová – Voda živá (Michal Hrůza)

Videoklip roka Anna K – Cukr (režie Jakub Kohák)

Aneta Langerová – Voda živá (réžia: Michal Kudláček)

Visací zámek – Známka punku (réžia: Jan Zajíček, Punk Film)

Najlepšia zvuková nahrávka -123 min. – Mom (zvuk: Petr Vavřík, Libor Mikoška)

Čechomor – Co sa stalo nové (zvuk: Petr Kovanda, Milan Cimfe)

Kryštof – Mikrokosmos (zvuk: Ondřej Ježek, Jan P. Muchow)

Monkey Business – Kiss Me On My Ego (zvuk: Roman Holý, Pavel Větrovec ml.)

Najlepší obal Iva Bittová - Elida (Přemysl Štěpánek)

Bratři Orffové – Bingriwingri (Jiří Libánský)

Monkey Business – Kiss Me On My Ego (Roman Holý, David Hlaváček)

Udalosť roka Colours Of Ostrava

CzechTek

Love Planet

DVD roka Divokej Bill – Lucerna live

Aneta Langerová - Spousta andělů ...na cestě

Tata Bojs – Nanotour

Nominácie na žánrové ceny Anděl 2005

Kategória Nominovaní

Hip-hop & R'n'B Gipsy - Rýmy a Blues

Orion - Teritorium II

SuperCrooo - České kuře: Neurofolk

Folk & Country Jiří Smrž - Poslední láska

Karel Plíhal - Nebe počká

Radůza - V hoře

Hard & Heavy Ador Dorath - Symbols

Hypnös - Rabble Manifesto

Negative Face - Stín

Jazz & Blues Vertigo Quintet - Vertigo Quintet

Robert Balzar Trio - Overnight

Milan Svoboda Quartet & Jiří Bárta - Znamení střelce

World Music Benedikta - Punky dumky

Njorek - Njorek

Plocek & Šuranská - Písňobraní

Alternatíva Iva Bittová & Bang On A Can - Elida

Ememvoodoopöka - Dort jak brus

Fru Fru - Nevěř tichu

Hudobný web Anna K. - www.anna-k.cz

Bow Wave - www.bowwave.cz