Cream odohrá niekoľko koncertov

8. feb 2006 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 8. februára (SITA) - Rockové trio Cream sa znovu dalo dokopy a podľa speváka a basgitaristu Jacka Brucea sa chystá i na niekoľko koncertov. Bude to prvá séria koncertov, ktorú by mala skupina odohrať po svojom nie veľmi priateľskom rozchode v roku 1968. Minulý rok trio odohralo dva koncerty - jeden v Londýne a druhý v New Yorku. Po týchto koncertoch hovorkyňa skupiny Kristen Foster uviedla, že skupina nemá žiadne plány do budúcnosti. Bruce však nedávno naznačil, že rokuje s gitaristom Ericom Claptonom a bubeníkom Gingerom Bakerom o tom, že by mohli odohrať niekoľko malých koncertov. "Cítime, že je to niečo špeciálne a emotívne, takže by sme to nemali robiť každý deň. Budeme hrať aj viac, ale teraz vám neviem povedať kedy alebo kde," uviedol Bruce. Dnes si pri odovzdávaní cien Grammy rockové trio Cream prevezme ocenenie za celoživotné dielo.