V zámorí pripravujú v rámci vlny hudobných biografií snímku o Marvinovi Gayovi

8. feb 2006 o 20:34 TASR

Los Angeles 8. februára (TASR) - Predstaviteľ doktora Grega Buttersa zo seriálu Ally McBealová Jesse L. Martin sa po celom rade televíznych úloh dočká veľkej hereckej príležitosti na striebornom plátne.

Práve jeho si totiž tvorcovia snímky Sexual Healing vybrali pre úlohu tragicky zosnulého speváka Marvina Gaya, ktorého život vyhasil v roku 1984 vo veku iba 45 rokov jeho vlastný otec.

Po Oscarom ovenčenom Rayovi o nevidomom Rayovi Charlesovi, či Walk the Line o svetoznámom interpretovi country Johnovi Cashovi, či pripravovanom filme The Jazz Ambassador o Dukovi Ellingtonovi to bude teda ďalšia filmová biografia o slávnej postave hudobnej scény.

Príbeh snímky, ktorej réžiu zverili autorke scenáru, neznámej Lauren Goodmanovej, sa podľa dostupných informácií sústredí na obdobie po rozchode Marvina Gaya s detroitskou gramofónovou spoločnosťou Tamla Motown, na jeho boj s drogovou závislosťou a grandiózny návrat na hviezdnu scénu.

Film, ktorého titul je identický s názvom jednej z najúspešnejších Gayových nahrávok, by sa mal nakrúcať v Maďarsku a Nemecku.