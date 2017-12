Tom Cruise presvedčil Kanyeho Westa na spoluprácu

9. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Známy americký herec Tom Cruise presvedčil rapera Kanyeho Westa na to, aby sa spolupodieľal na príprave hudby k filmu Mission: Impossible III. Spoluprácu s raperom si želal natoľko, že ho osobne navštívil a "nie" nebral ako odpoveď. "Som jeho veľký fanúšik. Hneď ako mi povedali, že je veľmi zaneprázdnený, rozhodol som sa ho navštíviť. Keď som si napokon vypočul to, čo zložil, bol som úplne unesený. Zložil jednu vlastnú pieseň a prerobil aj klasickú hudobnú tému k filmu," povedal Cruise. "To si jednoducho musíte vypočuť, čo s tým urobil. Je to Kanye West a je to naozaj jedinečné," dodal herec.

