Absolútnym OTOm Maroš Kramár, v sieni slávy Pavol Mikulík

9. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Absolútnym víťazom v diváckej ankete Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) sa v stredu večer stal herec Maroš Kramár. "Vôbec som s tým nepočítal, veľmi ma to zaskočilo a potešilo," povedal pre agentúru SITA Kramár. Za celoživotné dielo vstúpil do Siene slávy herec Pavol Mikulík, ktorý má v archíve Slovenskej televízie okolo 500 filmov a inscenácií. "A to ešte nepočítam relácie, ktorým dal svoj hlas v dabingu a rôzne dokumenty a zábavné programy, v ktorých účinkoval," povedal riaditeľ STV Richard Rybníček, ktorý mu cenu odovzdával. Pavol Mikulík, ktorý je po mozgovej porážke a ďalších zdravotných problémoch pripútaný na invalidný vozík, hral v snímkach Oči plné snehu (1983), Kto zaplatí nohavice (1987) či Kráľ a rozprávkar (1986). Kramár mal možnosť s Pavlom Mikulíkom v minulosti spolupracovať. "Je to výborný herec, výborný kolega aj človek," povedal o Mikulíkovi Kramár. "Bol úžasný pracant, robil strašne veľa," dodal. Mikulíka cena dojala. "Vydržať, vydržať, vydržať a ďakujem," povedal pri preberaní sošky.

V kategórii moderátor/-ka, redaktor/-ka spravodajstva získala najviac diváckych hlasov markízačka Aneta Parišková, ktorá oslávi ako moderátorka Televíznych novín Markízy už desiate výročie. Najlepšou moderátorkou publicistickej relácie sa stala Zlatica Puškárová. "Vôbec som to nečakala, veľmi milo ma to prekvapilo. Prvýkrát som vôbec získala cenu od televíznych divákov a chcem sa im veľmi poďakovať," povedala Puškárová pre agentúru SITA. Cenu v kategórii moderátor/-ka, redaktor/-ka športového programu dostala do tretice blondínka a zároveň markízačka Martina Bartošíková - Šimkovičová.

Ceny za zábavné relácie získala Slovenská televízia. Najlepšou zabávačkou sa stala moderátorka speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar - Adela Banášová. Súťaž pre spevácke talenty - Slovensko hľadá SuperStar sa stala taktiež programom roka. Najviac hlasov poslali diváci aj víťaznej zábavnej relácii Slovenskej televízie S.O.S.

Za najlepšieho speváka si televízni diváci zvolili Mira Žbirku a najlepšou speváčkou sa stala Zuzana Smatanová. Spoločne so svojimi hosťami sa chystajú na veľké turné The Best Of Tour, ktoré pripravil Žbirka k 25. výročiu svojej kariéry. Víťaz v kategórii herec Maroš Kramár odovzdal sošku OTA herečke Zdene Studenkovej za najviac diváckych hlasov v kategórii herečka.

Cenu Eurotelevízie za politickú diskusnú reláciu získal program V politike spravodajskej televízie TA3.