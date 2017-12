V Los Angeles udeľovali prestížne hudobné ceny

BRATISLAVA 9. februára (SITA/AP) - V kalifornskom Los Angeles sa v noci na dnes udeľovali prestížne hudobné ceny Grammy. Medzi najúspešnejšími bodovala Mariah Carey, Kanye West a U2. Írski rockeri vyhrali v jednej z najsledovanejších kategórií, keď sa im podarilo získať prvenstvo za pieseň roka so skladbou Sometimes You Can't Make It On Your Own. Najlepším rapovým albumom sa stal Late Registration od Kanyeho Westa. V kategórii r'n'b už tradične bodoval i Stevie Wonder, ktorý už má na svojom konte niekoľko desiatok týchto cien. Medzi ocenenými boli i System Of A Down, The White Stripes, Kelly Clarkson či John Legend.

Nahrávkou roka je Boulevard of Broken Dreams od Green Day, albumom roka How to Dismantle an Atomic Bomb od U2. Najlepším novým umelcom sa stal John Legend, najlepším country albumom Lonely Runs Both Ways od Alison Krauss a Union Station, najlepším popovým albumom Breakaway od Kelly Clarkson a najlepším r'n'b albumom Get Lifted od Johna Legenda.