Zoznam víťazov v kategóriách pop a rock

Kategória Album / Pieseň Interpret

Nahrávka roka Boulevard Of Broken Dreams Green Day

Album roka How To Dismantle An Atomic Bomb U2

Peseň roka Sometimes You Can't Make It On Your Own U2

Najlepší nováčik John Legend

Najlepší ženský popový výkon: Since U Been Gone Kelly Clarkson

Najlepší mužský popový výkon From The Bottom Of My Heart Stevie Wonder

Najlepší popový výkon dua alebo skupiny This Love Maroon 5

Najlepší rockový sólový výkon This Love Maroon 5

Najlepší rockový výkon dua alebo skupiny Sometimes You Can't Make It On Your Own U2

Najlepší hardrockový výkon B.Y.O.B. System Of A Down

Najlepší metalový výkon Before I Forget Slipknot

Najlepšia rocková pieseň City Of Blinding Lights U2

Najlepší rockový album How To Dismantle An Atomic Bomb U2