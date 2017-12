BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Symbol slovenskej country hudby Allan Mikušek pracuje na dvoch albumoch naraz. Prvý, ktorý mal vyjsť ešte na jeseň minulého roka, bude sólový. Druhý natočí spolu s Honzom ...

9. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Symbol slovenskej country hudby Allan Mikušek pracuje na dvoch albumoch naraz. Prvý, ktorý mal vyjsť ešte na jeseň minulého roka, bude sólový. Druhý natočí spolu s Honzom Nedvědom. "Hlavne tú moju platňu by som chcel dokončiť čo najskôr, lebo už 5 rokov som bez radového albumu, medzitým vyšla len jedna výberovka," povedal pre agentúru SITA Mikušek. Spevák má podľa jeho slov "rozrobených a rozrúbaných" spolu 21 piesní. Každú z nich potrebuje dokončiť a otextovať. Hudobník je zvyknutý nahrať vždy presný počet piesní, ktoré sa objavia na albume. Tentoraz sa rozhodol, že ich bude viac, aby mal vraj z čoho vyberať tie najlepšie. Na novej platni sa tiež objavia aj dva prepracované hity z debutu, po ktorom je aktuálne najväčší dopyt. Najpredávanejším spevákovým albumom je však ešte stále Hviezda na tričku.

V rámci pripravovanej platne Mikušek už dávnejšie oslovil na spoluprácu Pavla Haberu. Pre jeho neustálu zaneprázdnenosť však ešte stále nie je isté, či si spolu interpreti zaspievajú. Spevák rozmýšľal aj nad Katkou Knechtovou, či Zuzanou Smatanovou. "Ľudia si môžu myslieť, že si ich chcem pozvať pre ich mená, je to však preto, že ma tie hlasy zaujímajú - nevolám si na album hostí iba preto, aby sa predával album," povedal Mikušek. Allan nevie podľa jeho slov s istotou povedať, či títo interpreti jeho ponuku príjmu. "Väčšina slovenských spevákov sa bojí, že to bude príliš country, ale ja nerobím také kovbojariny, ako to hovoril Michal Tučný, len sem-tam, v rámci srandy," tvrdí spevák. Mikušek považuje svoju hudbu za "popovo-rockovú s nádychom country". Druhým je pre speváka to, že na Slovensku máme podstatne menej country speváčok ako v Čechách. Preto sa rozhodol vyberať zo súčasných popových. "Slováci si myslia, že hrám hlavne v Čechách, čo nie je pravda, no v podstate konkurujem len českým country kapelám, lebo na Slovensku veľa takých interpretov nie je," dodal Mikušek, ktorý robil v roku 1997 na pražskom koncerte predskokana Johnnymu Cashovi.