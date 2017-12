Hviezdy a ich slová vďaky

9. feb 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA/AP) - V stredu v noci sa v kalifornskom Los Angeles uskutočnil 48. ročník cien Grammy. Pri tejto príležitosti sa do Staples Center zišlo mnoho hviezd hudobného i filmového showbiznisu. Agentúra SITA prináša niekoľko vyhlásení hudobníkov po získaní najprestížnejšej hudobnej ceny sveta.

"Nikdy som nemal rád, keď mi klamala priateľka či agent a už vôbec nie prezident Spojených štátov," uviedol Burt Bacharach na adresu svojho politicky ladeného albumu At This Time, ktorý získal cenu za najlepší popový inštrumentálny album.

"Predstavte si, že by ste museli byť môj hovorca. To musí byť vážne tvrdé," povedal Kanye West po prevzatí ceny za najlepší rapový album.

"Je mi ľúto, ale zase plačem na národnom okruhu," vyhlásila speváčka Kelly Clarkson pri preberaní ceny za najlepší ženský popový výkon s piesňou Since U Been Gone.

"Je to úžasné. Je to veľká česť. Po 30 rokoch nahrávania je to naozaj veľmi vítané ocenenie," povedal Willy Chirino, ktorý vyhral v kategórii najlepší album salsa/merengue s nahrávkou Son Del Alma.

"Nečakal som, že sa dostanem tak vysoko. Ukázal som sa tu, lebo som dostal nomináciu. Ostatní nominovaní teraz sedia doma s kolekciou mojich nahrávok," povedal John Prine, víťaz kategórie najlepší súčasný folkový album s albumom Fair & Square.

"Ďakujem Bohu, prorokovi a tiež mojej nahrávacej spoločnosti," uviedol víťaz v kategórii najlepší tradičný album world music, ktorú vyhral spolu s Alim Farkom Tourem za album In the Heart of the Moon.

"Toto je náš spôsob, náš sen, naša obeť, naše náboženstvo," vysvetľoval Shawn "Clown" Crahan z metalovej skupiny Slipknot, prečo všetci členovia vždy vystupujú v hrôzostrašných maskách.