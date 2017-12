Kedysi sme nevedeli, že píšeme evergreeny

9. feb 2006 o 13:05 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Jubilujúci Miroslav Žbirka tvrdí, že v čase, keď vznikla Balada o poľných vtákoch, hrala jeho kapela doslova z roka na rok. "Vtedy sme nevedeli, dokedy nám to vydrží. Možno to bude znieť neskromne, ale naozaj sme nevedeli, že píšeme evergreeny," povedal pre agentúru SITA Meky. Pre Žbirku boli v jeho hudobných začiatkoch piesne populárne len v danom momente, vraj si nemyslel, že by ich mohol svojim fanúšikom spievať aj o 25 rokov. "Vtedy sme hrali pre svoju generáciu, alebo pre generáciu mladších, ale rozhodne nebolo na našich koncertoch obvyklé, aby prišli ľudia päťdesiatnici. Teraz sa objavia deti, ich rodičia a ešte aj dedko a babka občas," smeje sa aktuálny zlatý Slávik, ktorý 24. februára odštartuje so Zuzanou Smatanovou a ich hosťami veľkolepé turné.

Aj po 25 rokoch na hudobnej scéne sa údajne Žbirka stále neberie vážne. "Ja aj keď prídem na tlačovú konferenciu a vidím tam svoju figurínu, tak ma to na jednej strane poteší, no na druhej sa musím smiať, že tam vidím sám seba," uviedol Meky. Úsmev na tvári speváka vyvolala i kartónová figurína s jeho podobizňou, ktorá sa objavila v klipe k Balade o poľných vtákoch, kde ju objíma hŕstka mladých dievčat. Novú verziu ako poctu legendárnemu muzikantovi naspievalo sedem mladých slovenských muzikantov v príležitostnom zoskupení Meky Revival. "Podobne je to aj keď sa povie, že píšem evergreeny - na jednej strane sa poteším a na druhej strane jedným dychom dodávam, že to zároveň beriem nejako tak nadľahčene," reagoval Žbirka.