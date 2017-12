Janek Ledecký po ôsmich rokoch vydal nový sólový album

Janek Ledecký po ôsmich rokoch vydal nový sólový album

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Janek Ledecký po ôsmich rokoch vydal nový sólový album s názvom Ikaros. Novinka vyšla v Čechách v decembri a do rozhlasového éteru sa chystá už druhý singel s názvom Svět ...

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Janek Ledecký po ôsmich rokoch vydal nový sólový album s názvom Ikaros. Novinka vyšla v Čechách v decembri a do rozhlasového éteru sa chystá už druhý singel s názvom Svět se točí dál. Ako Janek prezradil v rozhovore pre agentúru SITA, k novému albumu ho viedli najmä dve skutočnosti: bol o ňu záujem zo strany fanúšikov a on sám chcel občerstviť svoj koncertný repertoár. Ako povedal, fanúšikovia sa ho stále pýtali – v listoch aj e-mailoch, kedy vydá nový album a on sám si zároveň uvedomil, že väčšina piesní, ktoré hráva na koncertoch, "je desať a viac rokov starých. Tak som si vravel, že je najvyšší čas do toho zaradiť niečo súčasné.“

Ikaros vznikal takmer dva roky a sú na ňom aj piesne, ktoré vznikli ešte pri tvorbe muzikálu Galileo. "V lete 2004 som išiel s rodinou surfovať na Lefkadu. Keďže tam dobrý vietor na surfovanie fúka tak od druhej, tretej popoludní, dovtedy tam veľmi nie je čo robiť. Vzal som si teda so sebou gitaru a diktafón. Pôvodne som chcel len cvičiť na gitaru, aby mi z držania toho rahna nestuhli ruky, tak som si brnkal a nahrával som si to. Potom, keď som sa vrátil do Prahy, s prekvapením som zistil, že mám desať nových vecí," spomína na prvý impulz k začiatku nahrávania. S tým začal ešte v septembri toho istého roku a pokračoval celý rok. "Minulý rok v lete som sa na tú Lefkadu vrátil a definitívne som tú platňu dopísal," prezrádza. Napriek tomu by ale poslucháči podľa jeho slov na albume márne hľadali nejaké grécke etnické vplyvy. Tvorilo sa mu tam ale veľmi dobre. Výhodou podľa neho bolo najmä to, že nemusel riešiť žiadne iné povinnosti, nič ho nerozptyľovalo a okrem tvorby rozmýšľal len nad tým, aby si dobre zasurfoval. Okrem piesní, ktoré vznikli v Grécku, sú na albume aj piesne, ktoré vznikli, keď pracoval na svojom druhom muzikáli Galileo. "Napadli mi pri tom skladaní a vedel som, že sa to do toho kusu nehodia, ale že si ich chcem odložiť na platňu. V podstate sa dá povedať, že sú to piesne pozbierané skoro až za štyri roky," hovorí skladateľ a hudobník o svojej novinke, z ktorej podľa neho cítiť pauzu, ktorú si dal, ale aj to, že počas nej nezaháľal. "Pri muzikáloch som sa naučil množstvo nových vecí, som o pár rokov starší a mám množstvo nových zážitkov," opisuje, čo všetko sa na novom albume odrazilo a dodáva, že pri hľadaní názvu nahrávky zistil, že na platni je viac piesní o lietaní a padaní, ako si myslel. "Je to taká moja životná téma. Je to o tom, že všetky, aj dobre mienené rady sú na nič, kým si to človek sám nevyskúša. Kým to človek neskúsi, nikdy nevie, či poletí, alebo si dá na hubu. Keby som ja dal na tie rady, čo mi dávali opatrnejší kolegovia alebo rodičia, tak sa neživím muzikou, neodišiel by som zo Žentouru a nezakladal by som divadlá. Samozrejme, že si človek občas dá na hubu, to k tomu patrí. Začína to už od malička – napríklad kým si dieťa nesiahne na rozpálenú pec, tak sú to všetko len reči,“ vysvetľuje svoju životnú filozofiu. Názov Ikaros, ktorý v sebe obsahuje lietanie i padanie, pochádza z jednej z piesní na albume. Je to jediná pieseň, ktorú nenapísal Janek sám, ale hudbu k nej vytvoril Mišo Kovalčík, ktorý celý album produkoval.

V českom rozhlasovom éteri rotuje pieseň Dokud tě mám a v priebehu štrnástich dní sa bude nasadzovať pesnička Svět se točí dál. K nej by mal vzniknúť aj videoklip, ktorý by mal byť hotový do konca mesiaca. K albumu ale vzniká aj animovaný videoklip. "Jeden úžasný výtvarník, na ktorého som narazil úplne náhodou, ma poprosil, či by k albumu nemohol urobiť animovaný videoklip. Tak som mu povedal, nech si vyberie nejakú pesničku, ktorá sa mu z toho najviac hodí a on si vybral pesničku Převeď mě přes čáru. Je to také rozprávanie o Ježiškovi, ale o Vianociach to teda naozaj nie je. Videl som z toho najprv storyboard a potom ukážky niektorých tých animácií a musím povedať, že si to vôbec nedokážem predstaviť. Má to byť hotové budúci týždeň, tak sa nechám prekvapiť. Určite to bude krásne, ale som zvedavý, ako to bude sedieť s celou tou pesničkou.

