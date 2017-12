Dom Boba Marleyho sa stane národnou pamiatkou

9. feb 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Jamajský domov raggae legendy Boba Marleyho vyhlásia 25 rokov po jeho smrti za národnú pamiatku. Hudobník, ktorý podľahol v roku 1981 rakovine, by oslávil tento týždeň 61 rokov. Z jeho domu sa za ten čas stalo hudobné štúdio Tuff Gong International a hlavná turistická atrakcia jamajskej metropoly Kingston. Oficiálni predstavitelia tvrdia, že tento krok napomôže k propagácii Marleyho domoviny aj v zahraničí.

Spevák sa narodil v roku 1945 v jamajskom meste St. Ann. Napriek jeho celosvetovej sláve, však vládni predstavitelia opakovane ignorovali prosby o vymenovanie hviezdy raggae za národného hrdinu. Tohto štatútu sa podarilo dosiahnuť zatiaľ iba siedmim Jamajčanom, medzi ktorými nechýba ani bojovník za ľudské práva Marcus Garvey, či bývalý premiér Alexander Bustamante.

Marley, medzi ktorého najväčšie hity patrili i piesne Get Up Stand Up a One Love, dostal mesiac pred svojou smrťou vo veku 36 rokov Rád za zásluhy, informuje internetová stránka spoločnosti BBC.