Druhé finálovo kolo Elán bez J. Ráža v porote

BRATISLAVA 9. februára (SITA) - Po prvom finálovom kole s názvom Môj pop idol čaká v piatok súťažiacich v Slovensko hľadá SuperStar kolo Elán. Sedem chlapcov a tri dievčatá odspievajú po jednej skladbe, ktorú si vybrali za pomoci hudobného dramaturga. Podľa manažéra projektu SuperStar Petra Kaveckého bude tohtoročných finalistov sprevádzať rovnaká štúdiová kapela, ktorá hrala aj minuloročným súťažiacim. Každý z nich dostal na skúšku so skupinou hodinu. Kandidáti na titul druhej slovenskej SuperStar zároveň vystúpia v oblečení prispôsobenom tematickému zameraniu druhého kola.

Počas štvrtkovej tlačovej konferencie sa väčšina finalistov pohrávala s myšlienkou, čo keby sa na druhom kole objavil v porote aj samotný líder Elánu Jožo Ráž. Mnohí by túto možnosť privítali, iným bola slovenská hudobná legenda ukradnutá. "Je to jedno, lebo či by tam sedel, alebo nie, my to budeme spievať v prvom rade pre divákov. Napokon, Ráž si to môže pozrieť v telke," reagoval Ivan Štroffek. Kavecký však možnosť, že by sa v porote mohol spevák objaviť definitívne zamietol. V piatok teda zasadne porota v tradičnom zložení: Jana Hubinská, Pavol Habera, Julo Viršík a predseda Laco Lučenič.

V prípravnom týždni pred druhým kolom robili skladby od Elánu problémy najmä chlapcom. "Asi všetci okrem Peťa Cmoríka máme problém s výškami," povedal Peter Bažík, ktorý sa v piatok predstaví s piesňou Láska moja. Prvý vkročí na pódium v bratislavskej Incheba Expo Aréne Richard Vida, predstaví sa so Sestričkou z Kramárov. Mária Bundová zase vsadila na hit Nie sme zlí. Martin Krausz zaspieva Kaskadéra, aj keď pôvodne bol jeho výber iný. Predbehol ho však Matej Koreň, keďže do finále postúpil skôr. Skladbu Zanedbaný sex mu doslova vyfúkol. Po minulotýždňovom zisku Divokej karty bude svoje miesto v súťaži obhajovať Petra Kepeňová rytmickou piesňou Telo si so mnou robí čo chce. Napriek chorobe vystúpi v piatok aj Jakub Petraník. So zachrípnutým hlasom bude bojovať s náročnou skladbou Ulica. Pulzujúci hit Čaba neblázni si do druhého kola zvolil Peter Cmorík, slaďák Neviem byť sám zase Barbora Balúchová. Ako posledná súťažná skladba odznie Tisíc a jeden krát v podaní Ivana Štroffeka. S divákmi v Inchebe a pred televíznymi obrazovkami STV sa pred Rozhodnutím rozlúčia finalisti spoločnou piesňou z dielne Daniela Heviera a Pavla Haberu So mnou môžeš rátať.