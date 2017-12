Colin Farrell miluje americkú sexbombu Angelinu Jolieovú

New York 9. februára (TASR) - Írsky herec Colin Farrell popiera románik s Angelinou Jolieovou avšak napriek tomu vraví, že ju vrúcne miluje.

9. feb 2006 o 18:28 TASR

Reči o ich možnom vzťahu sa začali šíriť počas nakrúcania historického veľkofilmu Alexander Veľký. Pre americký OK! magazín Farrell povedal: "Medzi mnou a Angelinou sa nič nestalo - -nanešťastie. Ó Bože, ona je ako sen! Je jednoducho profesionálka a počas práce sme si perfektne sadli. Má tú svoju šialenú stránku osobnosti, ktorú milujem. To, že som s ňou mohol pracovať, vnímam ako veľké šťastie. Som si istý, že mnoho mužov by chcelo byť v mojej koži."

Colin Farrell ešte dodal: "Je ohurujúca a vrúcne ju ľúbim. Stali sme sa blízkymi priateľmi a viem, že to znie sentimentálne, ale keď som ju prvýkrát stretol, zdala sa mi veľmi známa. Bolo to ako keby sme sa už niekedy stretli. Jednoducho nás niečo spájalo."

Angelina Jolieová jeho city očividne neopätuje, čaká dieťa s Bradom Pittom.