Grammy ovládla skupina U2

V Los Angeles sa v noci navčera rozdávali prestížne hudobné ceny. Najviac ich majú írski rockeriKaždoročné udeľovanie amerických hudobných cien Grammy má väčšinou svojich hrdinov-sólistov. V minulých rokoch to boli Ray Charles, Norah Jones, Santana alebo

10. feb 2006 o 11:00 PETER BÁLIK

Absolútni víťazi večera - skupina U2. Album How To Dismantle An Atomic Bomb im vyniesol päť cien. Ak rátame aj tri sošky, ktoré U2 získali na minuloročných Grammy za pieseň Vertigo, pilotnú skladbu k albumu, majú dohromady už osem cien! Tohtoročné repete je v súlade so štatútom Grammy, pretože ten umožňuje súťažiť nahrávkam vydaných medzi októbrom 2004 a septembrom 2005. Album U2 sa objavil na trhu 23. 11. 2004. FOTO - REUTERS



Alicia Keys. Tentoraz americký hudobný priemysel ukázal na U2. Populárni Íri si zo 48. ročníka sledovanej súťaže, ktorý sa konal v noci na včera odniesli päť gramofónikov, vrátane dvoch za album a pieseň roka.

U2 dosiahli jeden z vrcholov ich bohatej hudobnej dráhy a stali sa momentálne najúspešnejšou skupinou na svete. Môže za to album How To Dismantle An Atomic Bomb a následné svetové turné. Definitívne sa tak vyvrátili vyjadrenia štvorice rockerov, že ich album o "rozmontovaní atómovej bomby" je nedocenený.

V dejinách Grammy sa nestávalo často, aby niekto premenil všetky svoje nominácie na víťazné sošky. U2 sa to podarilo. "Ak si však myslíte, že nám to stúpne do hlavy, už je neskoro," vtipkoval frontman Bono počas ceremoniálu, narážajúc na pokročilejší vek členov skupiny.

Albumom How To Dismantle An Atomic Bomb sa U2 po rokoch mierneho experimentovania vrátili k ich tradičnému gitarovému zvuku. Možno nie sú až takí ostrí ako v minulosti, ale stále vedia skladať skvelé pesničky, zhodujú sa hudobní kritici.

Rockerov možno prekvapilo, že Bono vzdal hold aj r'n'b dive Mariah Careyovej, keď jej odkázal, že "spieva ako anjel". Táto najpredávanejšia speváčka v dejinách populárnej hudby síce premenila osem nominácii iba na tri sošky, ale aj tak má veľký dôvod na oslavu. Jej kariéra sa totiž v posledných rokoch zadrhla - vyhodili ju z vydavateľstva, prekonala vážnejšie zdravotné problémy a pohorela aj na filmovom plátne. Posledný album The Emancipation of Mimi je veľkým comebackom soulovej divy, ktorá získala Grammy po dlhých pätnástich rokoch. A comeback by bol ešte triumfálnejší, keby jej víťazstvo v kategórii najlepšia popová speváčka nevyfúkla Kelly Clarksonová, niekdajší víťaz súťaže Pop Idol, u nás známej ako SuperStar.

Tentoraz sa nekonali žiadne mimoriadne prekvapenia. Grammy poukázala na rastúcu popularitu amerického soulmana Johnnyho Legenda, ktorého dohromady ocenili trikrát. Výsledky hlasovania americkej akadémie museli zarmútiť britskú scénu. Favorizovaní umelci ako Paul McCartney alebo Coldplay odišli naprázdno. Nespokojný bol aj Kanye West, ktorý síce získal tri Grammy v raperských kategóriách, ale poškuľoval aj po cene za najlepšiu nahrávku/singel. Tú si nakoniec odniesli neopunkeri z Green Day za pesničku Boulevard Of Broken Dreams.

Ceremoniál bol tento rok politicky korektný, bez škandálov. Akoby si umelci po odhalenom prsníku Janet Jacksonovej už dávali väčší pozor. Jedine Bruce Springsteen, ktorý si odniesol sošku za najlepší rockový spev (hoci ocenená Devils and Dust je čisto folková skladba), si spomenul na amerických vojakov v Iraku: "Nech sa vrátia domov."

Ku koncertným vrcholom večera patrilo spoločné vystúpenie U2 a speváčky Mary J. Blige v hymnickej piesni One. Zabodoval aj sir McCartney, drásavým prednesom beatlesovky Helter Skelter. Agentúry si všímajú aj raritné vystúpenie lídra legendárnej funkovej kapely Sly and The Family Stones, ktorý sa pred rokmi vyparil z hudobného sveta.

O cenách Grammy každoročne hlasuje dvanásťtisíc členov hudobnej akadémie, ktorí rozhodujú v 108 kategóriách.

Zoznam ocenených

Album roka

U2 - How to Dismantle an Atomic Bomb

Skladba roka

U2 - Sometimes You Can't Make It on Your Own

Objav roka

John Legend

Popový album

Kelly Clarksonová - Breakaway

Rapový album

Kanye West - Late Registration

Rockový album

U2 - How to Dismantle an Atomic Bomb

R&B album

John Legend - Get Lifted

World music album

Gilberto Gil - Eletracustico

Džezový album

Pat Metheny Group - The Way Up

Alternatívny album