Gasometer, Guglgasse 12

14. 2. SEED o 20.00

16. 2. Bloodhound Gang o 20.00

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

16. 2. Depeche Mode o 19.30

Cafe Concerto, Lerchenfeld Gürtel

10. 2. Acid Jazz Orbits o 21.00

14. 2. Jazz-Session mit Jörg Leichtfried o 21.00

15. 2. FEMMEos o 21.00

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse

10. 2. Savage Circus & Special Guests: Abandoned, Sequoia Dendron, Serenity o 20.00

11. 2. Julia o 20.00

12. 2. Covenant + Client + Roter Sand o 20.00

16. 2. Bushido o 20.00

Arena, Baumgasse 80

11. 2. Therapy Sessions Austria drum'n'bass party o 22.00

13. 2. Eskorzo o 20.00

14. 2. 25 TA Life + Guests o 20.00

15. 2. Cathedral + Grand Magus + Electric Wizard o

16. 2. Maplewood + Alexandra Bourne o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

10. 2. Picadilly Onions o 21.00

11. 2. Bob Seeley & Martin Pyrker o 21.00

13. 2. Fields Gipsy Project o 21.00

14. 2. Wild Gators o 21.00

15. 2. Patricia Ferrara Danny Grisset o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

12. 2. Marianne Mendt: "Take your chance" o 20.00

14. 2. Martin Lubenov Jazzta Prasta Trio o 20.00

15. 2. Kitty Hoff o 20.00

16. 2. Don Menza o 20.00

Porgy&Bess, Riemergasse 11

11. a 12. 2. Cecil Taylor o 20.00

13. 2. JazzWerkstatt Wien presents Peter Rom Trio & Falb Fiction o 20.00

14. 2. Vernon Reid's Masque o 20.00

15. 2. The Wednesday Jam Session directed by Edi Köhldorfer o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

10. 2. H. Hesse: Stepný vlk o 19.30

11. 2. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

14. 2. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.00

15. 2. Mnozil Brass, Bernd Jeschek: Trójska loď o 20.00

16. 2. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

10. 2. E. Albee: Koza alebo Kto je Silvia o 19.00

11. 2. H. Ibsen: Staviteľ Solness o 19.00

12. 2. E. Jelinek: Babel o 19.00

13. 2. L. Bärfuss: Autobus o 19.30

15. 2. Mojou ríšou je vzduch, Gert Jonke o 20.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

10. 2. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

11. 2. O. Wilde: Bunbury o 19.30

13. 2. H. Ibsen: Nora o 19.30

14. a 15. 2. L. Anzengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

od 15. 2. Xenia Hausner

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 19. 2. Na východe vychádza slnko, na západe tiež

Secesión, Friedrichstrasse 12

do 19. 2. Oswald Oberhuber

BA-CA Kunstforum, Freyung Kunsthalle, Museumsplatz 1

do 22. 2. Superstars. Od Warhola po Madonnu

MAK - Múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 26. 2. Alexander Rodčenko. Priestorové konštrukcie

do 26. 3. Ukiyo-e Reloaded. Japonská farebná drevorezba

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. Majstrovské diela z Guggingu

Múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Abdreasgasse 7

do 5. 3. Pohľad moderny

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 10. 3. Analýza tyranie

Albertina, Albertinaplatz 1

do 19. 3. Egon Schiele

Centrum architektúry, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Skupina Queen v multimediálnej laserovej šouMultimediálna šou Queen-Heaven hosťuje od dnešného dňa v Zeiss planetáriu. S viac ako 300 000 návštevníkmi v Mníchove, Jene a Norimbergu sa zaradila medzi najúspešnejšie projekty tohto druhu.

Hudobná laserová šou predstavuje rockové legendy Freddieho Mercuryho, Briana Maya, Rogera Tailora a Johna Deacona a ich virtuózne schopnosti, ktoré sa spojili v slávnej hudobnej skupine Queen. Kupola planetária poskytuje jedinečnú scénu pre originálne videá, 360-stupňové panorámy, laserové efekty a, samozrejme, operetne znejúci rock Queenu. Známe klasické skladby ako Made in Heaven, A Winter's Tale, I Want to Break Free, A Kind of Magic alebo remixové verzie Bohemian Rapsody zaznejú počas laserovej šou v úplne novom prevedení.

Gitarista skupiny Queen Brian May o Queen-Heaven povedal: "Vždy hľadáme spôsoby, ako hodnotne zachovať odkaz skupiny Queen a ako ho šíriť ďalej. Novinkou bude po prvýkrát zremixovaná skladba Bohemian Rhapsody a to v 5.1 Surround Sound. V minulosti už boli vytvorené najrôznejšie remixy ich skladieb, ale tejto nie. "Queen-Heaven je správna vec v pravý čas, ktorá určite poteší mnohých ľudí. A iste viem, že Freddie by bol z nej nadšený," dodal Brian May.

Hudobno-laserová šou sa odprezentuje v Zeiss planetáriu odo dneška 10. februára. Planetárium sa nachádza na nám. Thomas Platz 1 v Prátri. Základné vstupné na 75-minútovú šou stojí 12 eur, zľavnené 10,50 eura.

Deň zaľúbených sa ponesie vo víre valčíkovPles Johanna Straussa sa uskutoční v utorok 14. februára v reprezentatívnych priestoroch Kursalonu, ktorý ponúka najkrajšie plesové sály. Nachádza sa v Stadtparku a bol vybudovaný v rokoch 1865 až 1867 v štýle talianskej renesancie. Počas večera tu odznejú tóny tanečnej hudby Straussových valčíkov, ale i aktuálne moderné tanečné kreácie. Netradičnou ponukou plesu v deň sv. Valentína bude tanečný workshop pod vedením profesionálnych tanečníkov. Hostia si môžu vypočuť prvotriedny orchester, vytancovať sa do sýtosti v jednej zo slávnostných sál alebo si oddýchnuť s pohárom šampanského v "music lounge".

Ples Johanna Straussa sa začne o 20.15 a potrvá až do tretej hodiny rannej. Cena lístkov na valentínsky ples sa pohybuje od 35 do 65 eur.

Úloha fotografie

z pohľadu modernyAktuálna prezentácia v múzeu Hofmobiliendepot približuje reprezentatívny výber asi 160 architektonických fotografií zo zbierky Alberta Sartorisa. Originálne snímky z dvadsiatych až päťdesiatych rokov minulého storočia tematizujú vzťah komplexnosti medzi fotografiou a architektúrou. Fotografie dokumentujú "obraz modernej architektúry" a úlohu fotografie ako "pohľadu moderny". Taliansko-švajčiarsky architekt Alberto Sartoris (1901 - 1998) publikoval v rokoch 1932 až 1957 šesť rozsiahlych antológií o medzinárodnej moderne. Jeho zbierka je medzinárodne uznávaná a obsahuje práce významných architektov ako Luisa Barragána, Le Corbusiera, Guisseppe Terragniho, Le Scharouna či Adolfa Loosa. Výstava predstavuje rozličné dobové fotografie známych, ale aj zabudnutých budov.

Prehliadka pod názvom Pohľad moderny je prístupná v Hofmobiliendepot múzeu na Anderasgasse 7 denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 až do 5. marca. Základné vstupné stojí 6,90 eura, zľavnené 4,50 eura. Bližšie informácie na www.hofmobiliendepot.at.

Najlepšia laserová šou Queen-Heaven. FOTO - ARCHÍV



Vo Viedni sa bude plesať aj na Valentína. FOTO - HEINZ ANGERMAYER