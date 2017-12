Budapešť

DIVADLÁ

10. feb 2006 o 0:00

Reklamný plagát bol fenomén Už len do 17. februára si môžete pozrieť v Maďarskom národnom múzeu výstavu plagátov z prelomu 19. a 20. storočia. Diela, ktoré vznikli počas hospodárskeho rozvoja hlavného mesta, v dobe, keď sa Budapešť stala svetoznámym mestom, verne odrážajú štýl vtedajšieho spoločenského života a hospodárskeho rozmachu. Reklamný plagát sa stal fenoménom tých čias a veľkých miest, o čom svedčia aj vybrané diela. Výstavu si môžete pozrieť v Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeum krt. 14-16. (kimr)



BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

10. 2. Kráska a zviera o 19.00

11. a 12. 2. Kráska a zviera o 15.00 a 19.00

14. a 15. 2. Magnát Miško o 19.00

16. 2. Operettná Gala o 18.00

ERKEL SZÍNHÁZ (DIVADLO ERKEL)

11. 2. Barbier zo Sevilly o 11.00

12. 2. Trubadúr o 17.00

16. 2. Coppélia o 19.00

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ (DIVADLO JÓZSEFA ATTILU)

10. a 14. 2. Hra v kaštieli o 19.00

11. 2. Len dvakrát si mladý o 19.00

12. 2. Len dvakrát si mladý o 15.00

15. 2. Kaviár o 19.00

16. 2. Chlapci z Pavlovskej ulice o 16.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

10. 2. Vangelis o 19.30

11. 2. Carmina Burana o 19.30

13. 2. Mike Oldfield o 19.30

14. 2. Best of... o 19.30

15. 2. Pink Floyd o 19.30

16. 2. Carmina Burana o 19.30

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

10. 2. Titusovo odpustenie o 19.00

11. 2. Skrotenie zlej ženy o 11.00

11. a 16. 2. Tosca o 19.00

12. 2. Skrotenie zlej ženy o 11.00

13. 2. Koncert budapeštianskej filharmónie o 19.30

14. 2. Otello o 18.00

15. 2. Tannhäuser o 18.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

MAGYAR NEMZETI GALÉRIA - Dísz tér 17

Konecsni György - plagáty (do marca 2006)

MAGYAR NEMZETI MÄZEUM (MAĎARSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM) - Múzeum krt. 14-18

Reklama v rokoch 1885 - 1920 (do 16. februára)

KISCELLI MÚZEUM - FĂVÁROSI KÉPTÁR - III. Kiscelli u. 108

Stále výstavy: Časopisy a noviny Budapešti, Baroko, Pamiatky Budapešti 18. a 19. storočia a iné

MILLENÁRIS Kht. - Fény u. 20-22

Waliczky Tamás (do 20. februára)

VÁŽNA HUDBA

ZENEAKADÉMIA (HUDOBNÁ AKADÉMIA)

11. 2. Marielle Nordmann (harfa), Patrice Fontanarosa (husle) o 19.30

12. 2. Maďarskí virtuózi, komorný orchester a symfonický orchester, dirigent: Oszecsinszki Román o 19.30

MAGYAR RÁDIÓ MÁRVÁNYTERME (MRAMOROVÁ SÁLA MAĎARSKÉHO RÁDIA)

10. 2. Mozartov večer o 18.00

14. 2. Rakúsky večer o 19.00

MŮCSARNOK

11. 2. Skupina EAR, koncert o 19.30

KONCERTY A KLUBY

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA (ŠPORTARÉNA)

16. 2. Earth, Wind & Fire Feat. Al Mckay All Stars, Kool & The Gang, Gipsy All Stars Feat. Nicolas & Paul Reyes by Gipsy Kings o 20.00

ADY ENDRE MŮVELĂDÉSI KÖZPONT

15. 2. Jazz Klub: Fábián Julianna - Mester Dániel - Csongrádi Gábor - Juhász Zoltán - Delov Jávor

A38 HAJÓ

11. 2. A Kutya Vacsorája, Frenk, Jambalaya o 21.00

14. 2. A PPKE Jogi Kar felezŚbálja, DJ Bárány o 22.00

15. 2. Balogh Kálmán a Kovács Ferenc, Lukács Miklós a Dresch Mihály o 20.00

16. 2. Pál Utcai Fiúk, La danse du chien o 21.00

PETĂFI CSARNOK

10. 2. Moby Dick 25-ročné jubileum: Akela, Depresszió, Black-out, Fürgerókalábak, Nadir, Cadaveres, Echo of Dalriada o 17.00

13. 2. Wu-Tang Killa Beez koncert: Cilvaringz, Beretta 9 & Shogun Asasson, DJ Sueside, Shabazz The Disciple, Bronze Nazareth, Blue Raspberry, Barracuda o 19.00 (jv)