Divoký kvet z Missouri - Sheryl Crow

10. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Hudobníčka Sheryl Suzanne Crow sa narodila 11. februára 1962 v mestečku Kennett v americkom štáte Missouri. Jej spodnú peru pretína drobná jazva, čo je pamiatka z detstva na deň, keď ju pohrýzol pes. Sheryl študovala hudbu na štátnej univerzite v Missouri. Štátna univerzita Southeast Missouri State University jej neskôr udelila čestný doktorát.

Po prvý raz na seba upozornila v roku 1994 debutovým albumom Tuesday Night Music Club. Predtým pracovala ako štúdiová vokalistka a učiteľka hudby. O dievča z vidieckeho mesta sa zrazu začali zaujímať hudobníci ako Kid Rock, Willie Nelson, či členovia kapely Rolling Stones. Nasledoval album Self Titled (1996) a The Globe Sessions z roku 1998. O rok neskôr vydala album pod názvom Sheryl Crow and Friends: Live, ktorý vznikol na koncerte hviezd v newyorskom Central Parku. Na koncerte sa vtedy zúčastnil napríklad aj Keith Richards, Eric Clapton, Sarah McLachlan, skupina Dixie Chicks, či Chrissie Hynde. Tri ďalšie roky nechala svojich fanúšikov na celom svete netrpezlivo čakať. Následne ich potešila albumom C'mon C'mon (2002) a výberovkou hitov The Very Best of Sheryl Crow z roku 2003. Albumom C'Mon C'Mon sa vracia do 60-tych a 70-tych rokov. Svoj posledný album Wildflower uviedla v septembri 2005. Oba albumy, C'Mon C'Mon aj Wildflower vyjadrujú jej presvedčenie, že človek by sa mal snažiť využiť svoju silu pri hľadaní a objavovaní skutočných hodnôt. Nahrať album C'Mon C'Mon bolo vraj pre ňu veľmi namáhavé, pretože práve oslávila 40-ku a doľahla na ňu akási melanchólia. "Každého zaujímala Britney a Christina, ale rock takmer nikoho," píše na svojej internetovej stránke. Albumom Wildflower posunula svoje vlastné hranice. Cestu k albumu si vykliesnila aj vďaka hitovke Very Best of Sheryl Crow, ktorou uzavrela jednu kapitolu svojho života a vydala sa na novú cestu. Málokto o nej ale vie, že na jej konte mohlo byť o album viac. V roku 1990 totiž nahrala album, ktorý ale nikdy neuverejnila.

Speváčka, ktorá v minulosti spievala vokály pre Michaela Jacksona a Dona Henleyho, získala v rokoch 1994 až 2002 deväť cien Grammy. Stala sa Skokanom roka aj Najlepšou rockovou speváčkou.

Kedykoľvek začne Sheryl pracovať na novom albume, vždy si najskôr zadefinuje, čo od seba očakáva.

Inšpiráciu stále nachádza v intimite albumu Neila Younga - Harvest a na albume Eltona Johna - Tumbleweed Connection. Okrem toho mal na jej tvorbu veľký vplyv aj prvý sólový album Georgea Harrisona s titulom All Things Must Pass. Na jej poslednom albume sa odzrkadlila aj prítomnosť cyklistu Lancea Armstronga v jej živote. Wildflower sa dostal do predaja iba pár mesiacov po tom, ako Lance triumfálne zvíťazil v Tour de France po siedmy raz. Album bol hotoví už vo februári, ale na trh sa dostal až v septembri. Sheryl totiž chcela byť v minúte jeho veľkého víťazstva pri ňom a nie na turné. V septembri 2005 sa zasnúbili. Začiatkom februára tohto roka dvojica ale potvrdila rozchod. "Po dlhom rozmýšľaní a zvažovaní sme prijali ťažké rozhodnutie ukončiť náš vzťah," uviádza sa vo vyhlásení, v ktorom dvojica žiada o rešpektovanie ich súkromia.

