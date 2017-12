Muž, ktorý prekvapil kritikov - Robbie Williams

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Robert Peter Williams sa narodil 13. februára 1974 v anglickom mestečku Stoke on Trent. Jeho mama Jan viedla v Bursleme pub The Red Lion, kde Robbie vyrastal, vlastnila ...

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Robert Peter Williams sa narodil 13. februára 1974 v anglickom mestečku Stoke on Trent. Jeho mama Jan viedla v Bursleme pub The Red Lion, kde Robbie vyrastal, vlastnila aj kvetinárstvo a bola poradkyňou pre drogovo závislých. Robbie pre ňu napísal pieseň One of God´s Better People. Jeho otec je komik Pete Conway. Naspievali spolu pieseň That´s Life, ale ich vzťah nie vždy fungoval. Teraz je to vraj už lepšie a otec ho mal sprevádzať na aktuálnom jesennom turné. Jeho sestra kedysi viedla Robbieho oficiálny fanklub. Po istej hádke pre ňu ako ospravedlnenie napísal pieseň Phoenix from the Flames. Svojmu synovcovi Freddymu v roku 2001 venoval svoju Brit Award.

Kariéru odštartoval účinkovaním v najpopulárnejšej boyband deväťdesiatych rokov minulého storočia Take That. V pätici mladých Angličanov práve Robbie spôsoboval najväčšie problémy a svojou drzosťou a otvorenosťou si vyslúžil nálepku "ten, ktorý sa nevie správať." Keď sa superúspešná skupina v roku 1995 rozpadla, všetci predpovedali úspech "tomu peknému" Markovi Owenovi a hlavnému spevákovi Garymu Barlowovi. Zatiaľ čo Barlow bojoval o označenie "nový George Michael" a postavenie na výslní, Robbie kŕmil bulvárne médiá príbehmi z čias Take That a ničil sám seba - užíval si každú párty, pil a bral drogy. Zdalo sa, že o hudbu stratil záujem. V auguste 1996 však debutoval s cover verziou úspešnej piesne Georgea Michaela Freedom. Po pobyte na detoxikačnej klinike začal pracovať na svojom debutovom albume, ktorý ten Barlowov prekonal hudobne i kritikami. Life Thru A Lens bol plný radosti a z neho pochádzal aj singel so symbolickým textom Old Before I Die. Po menej úspešných singloch Lazy Days a South Of The Border mnohí pochybovali o jeho budúcnosti, ale pred Vianocami vyšla pieseň Angels, ktorá ho vrátila naspäť do hry a všeobecne je považovaná za záchrancu jeho kariéry. Pieseň Angels dokonca vo februári 2005 získala špeciálnu cenu na 25. odovzdávaní Brit Awards, keď ju zvolili za najlepšiu pieseň uplynulých 25 rokov. V septembri 1998 predstavil singel Millennium, ktorý vstúpil do britskej hitparády singlov na prvú priečku a nasledujúci album I've Been Expecting You dobyl o dva mesiace neskôr hitparádu albumov. Robbieho druhý album bol napredávanejším albumom roka 1998. Jedna z jeho najlepších piesní No Regrets s vokálmi Neila Tennanta z Pet Shop Boys a Neila Hannona z Divine Comedy sa v decembri prekvapivo zastavila na štvrtom mieste a na rovnakej priečke v marci 1999 debutoval singel Strong. V auguste 2000 Robbie predstavil svoj nový hit - tretiu hitparádovú jednotku Rock DJ, ku ktorej natočil aj kontroverzný videoklip. Získal však Brit Award ako najlepší videoklip roka 2001. Album Sing When You're Winning potvrdil, že Robbie svoju vojnu s britskými plátkami, hudobnou tlačou i verejnosťou, ktorá nakupuje hudobné nosiče, vyhráva. Hudobní kritici vychválili najmä jeho poctu Frankovi Sinatrovi, album s názvom Swing When You're Winning, ktorý svetu priniesol aj duet s austrálskou herečkou Nicole Kidman Somethin' Stupid a pieseň Beyond The Sea, ktorá zaznela v oscarovom animovanom filme Hľadá sa Nemo. V roku 2002 sa Robbie rozišiel so svojim spoluautorom Guyom Chambersom, ale o šesť mesiacov neskôr sa stretli znovu pri práci na albume Escapology. Prvý singel Feel bol v Európe obrovským hitom. Najnovší album Intensive Care oficiálne predstavil 9. októbra v Berlíne. Tentoraz sa rozhodol, že o uznanie Američanov sa ani nebude pokúšať a album v USA vôbec nevydá.

V roku 2002 britská verejnosť Robbieho zaradila do stovky najvýznamnejších Britov BBC. Zároveň sa však umiestnil na 17. mieste stovky najhorších Britov Channel 4. Koniec úspešného roka 2003 slávil so správou, že jeho DVD What We Did Last Summer – Robbie Williams Live at Knebworth kraľuje hitparádam po celom svete. V Británii si vyslúžil postavenie najrýchlejšie predávaného hudobného DVD všetkých čias. Live Album Live At Knebworth, ktorý vyšiel 29. septembra 2003, je najrýchlejšie predávaným live albumom v Británii, keď sa ho v prvom týždni predalo 117 863 kópií. Úspech dosiahla i biografia Feel z pera Chrisa Heatha, ktorá vyšla v septembri 2004. Po rokoch klebiet a klamstiev mali totiž všetci možnosť prečítať si skutočný príbeh Roberta P. Williamsa. Chris Heath s Robbiem na tejto knihe pracoval viac ako dva roky.

V októbri 2004 Robbie vydal svoju prvú kolekciu najväčších hitov Greatest Hits. V Európe sa predali neuveriteľné štyri milióny kópií tohto albumu, ktorý dosiahol prvú priečku predajnosti v 18 krajinách. Robbieho Greatest Hits sú tak jediným albumom, ktorý počas troch mesiacov od vydania albumu získal štyri Platinum Europe Awards. Greatest Hits mapujú Robbieho cestu od "tučného tanečníka z Take That," ako ho nazval Noel Gallagher, k multimiliónovému klenotu hudobného sveta.

Robbie Williams má už na konte 21 singlov v britskej Top 10, šesť z jeho albumov dosiahlo v Británii prvú priečku a po celom svete sa ich už predalo viac ako 35 miliónov kusov. Je držiteľom 15 ocenení Brit Awards, čo je doterajší rekord medzi umelcami. Pochváliť sa môže aj troma cenami Ivor Novellos, Q Magazine Classic Songwriting Award a mnohými cenami MTV. Jeho nový album Intensive Care patril k najočakávanejším hudobným novinkám roka 2005 - fanúšikovia sa ho dočkali 24. októbra a turné Intensive Care Summer Tour 2006 sa stalo najrýchlejšie vypredaným koncertným turné v uplynulom roku. Z dvadsaťdva miest, v ktorých sa počas turné od 10. apríla do 19. septembra predstaví, sú v predaji lístky už len na vystúpenia v šiestich mestách. Za jediný deň dokázal predať 1,6 milióna lístkov na svoje turné.