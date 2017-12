Najslávnejšia čašníčka Hollywoodu - Jennifer Aniston

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Americká herečka Jennifer Joanna Aniston sa narodila v mestečku Sherman Oaks v americkej Kalifornii 11. februára 1969. Stredné meno Joanna zdedila po starej mame z otcovej ...

10. feb 2006 o 8:50 SITA

V chápadlách šoubiznisu sa pohybovala už od detstva. Jej otec John Aniston pôsobil ako producent, matka Nancy Dow bola herečka a modelka. Jej krstným otcom bol Telly Savalas, teda nikto iný ako detektív Kojak. Jej rodičia sa rozviedli, keď mala deväť rokov. Vďaka rozvodu rodičov má dvoch nevlastných bratov Johna T. Melicka a Alexandra.

Jennifer si herectvo po prvý raz vyskúšala ako jedenásťročná, keď začala navštevovať herecký krúžok Rudolfa Steinera. Ako jedna z mála úspešných herečiek tento odbor aj vyštudovala. Začala na strednej umeleckej škole v New Yorku a okrem toho navštevovala aj Školu umenia Fiorella La Guardiu v New Yorku. Účinkovala v niekoľkých menších nebroadwayských produkciách, ale sláva neprichádzala. Jennifer preto zbalila kufre a odišla za ňou do Hollywoodu. Agent ju prinútil schudnúť desať kilogramov a onedlho už natáčala filmy ako Ferris Bueller, Molloy, The Edge, alebo Muddling Through.

V roku 1994 sa z nej stala filmová Rachel Green - známa tvár zo seriálu Priatelia. Pôvodne z nej však chceli mať tvorcovia filmu prísnu a zásadovú Monicu, ktorú neskôr stvárnila jej dobrá priateľka Courteney Cox. Seriál Priatelia sa stal okamžite televíznym hitom. Hollywood na seba upozornila nielen postavou Rachel, ale aj titulkou z magazínu Rolling Stones, na ktorej sa objavila s holým zadkom.

Spomedzi mužov, ktorí bojovali o jej priazeň, vyšiel z boja víťazne jej herecký kolega Brad Pitt. Ten pre ňu opustil herečku Gwyneth Paltrow. Dvojica sa zosobášila 29. júla 2000 v Malibu. Na ich svadbe však chýbala Jenniferina matka, ktorá dcéru kritizovala za vyjadrenia v istom časopise a preto pozvánku nedostala. Dvojica podpísala zmluvu so spoločnosťou Damiani International Jewelers. Podľa dohody nemala nikdy v budúcnosti reprodukovať a predávať rovnaké prstene, ako boli ich svadobné obrúčky. Spoločnosť však dohodu porušila a osemnásť karátové prstene predávala v bielom a žltom zlate za tisíc dolárov. V nadväznosti na to uzavreli spolu ďalšiu dohodu, podľa ktorej mal Pitt navrhovať šperky a Jennifer Aniston ich mala predvádzať. Spoločnosť sa tak opätovne zaviazala, že zastaví predať replík. V októbri 2000 prijala manželovo priezvisko. Svojmu umeleckému menu však ostala verná. V roku 2001 sa v jednom z nemeckých časopisov objavila informácia, že spolu čakajú prvého potomka. Napokon sa však správa ukázala ako nepravdivá.

V januári 2002 sa Jennifer ľahko zranila pri dopravnej nehode v Los Angeles. Herec Matthew Perry o nej kedysi vyhlásil, že je najhorším šoférom, akého kedy stretol.

Začiatkom januára 2005 oznámila, že s manželom Bradom Pittom už nebudú ďalej žiť spolu. O dva mesiace požiadala o rozvod a ako dôvod uviedla nezlučiteľné rozdiely. Rozviedli sa v októbri 2005.

Aj keď zatiaľ nie je mamou, je aspoň krstnou mamou dcéry Courteney Cox a Davida Arquetta - Coco Riley Arquette.

Medzi jej najúspešnejšie filmy, ktoré natáčala počas prestávok Priateľov, patrí komédia Ona, jedine ona z roku 1996, Perfektný záskok a Til There Was You, či Objekt mojej túžby. Postavy, ktoré stvárňuje väčšinou pracujú ako čašníčky. Túto profesiu si bývalá čašníčka opäť vyskúšala nielen vďaka Priateľom, ale aj filmom Maléry pána šikulku, Železný obor a Riskni to s Polly.

