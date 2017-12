Kanye West má veľké plány

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Ambiciózny raper Kanye West má na roky 2006 a 2007 veľa plánov. Okrem iného sa chystá vytvoriť televízny program s Rickom Rubinom, spolupracovať so Stevenom Spielbergom ...

10. feb 2006 o 18:35 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Ambiciózny raper Kanye West má na roky 2006 a 2007 veľa plánov. Okrem iného sa chystá vytvoriť televízny program s Rickom Rubinom, spolupracovať so Stevenom Spielbergom a dokonca si chce v Európe kúpiť zámok. Hudobník, ktorý aktuálne získal tri ceny Grammy, sa rozhodol, že rozšíri svoje pole pôsobnosti o televíziu a film. "Chcel by som si kúpiť zámok v Európe a zrenovovať ho. Chcel by som aj navrhovať budovy. Chcem tiež produkovať filmy, ale sám za seba, aby som sa nemusel riadiť nápadmi iných ľudí. Stretnem sa aj so Stevenom Spielbergom," povedal West. "Ďalej vytvorím s Rickom Rubinom a Larrym Charlesom televízny seriál. Tento rok sa budem stretávať s ľuďmi menom Steve - Steviem Wonderom, Stevom Jobsom a Stevenom Spielbergom," dodal.