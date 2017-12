American Idol a Grammy sa bili o divákov

10. feb 2006 o 20:00 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA/AP) - Americkí diváci v stredu večer dokázali, že ich viac zaujímajú amatérski speváci, než ostrieľaní profesionáli. Podľa výsledkov sledovanosti takmer dvakrát viac ľudí sledovalo súťaž American Idol, čo je americká verzia slovenskej SuperStar, než odovzdávanie cien Grammy. Ako uviedla spoločnosť Nielsen Media Research, ktorá zisťuje sledovanosť, v jej záznamoch, ktoré sa datujú do 70. rokov, Grammy ešte nikdy nesledovalo tak málo divákov ako tento rok. Spevácku súťaž American Idol sledovalo na televíznej stanici Fox 28,3 milióna divákov, kým CBS k svojim obrazovkám pritiahla iba 15,1 milióna Američanov. To sa rozhodne nezhoduje so zámerom organizátorov cien Grammy, ktorí tipovali, že hviezdne obsadenie večera priláka čo najviac divákov. Vystúpili tu aj Kanye West, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Kelly Clarkson, Mariah Carey, Jay-Z a Christina Aguilera a na ceremoniáli sa dokonca objavil aj hudobný samotár a živá legenda Sly Stone. V hlavnom vysielacom čase od 20:00 do 21:00, keď oba programy šli súčasne, na Grammy vystupovali Madonna, John Legend, Coldplay a U2, no divákov viac zaujali nádejné spevácke talenty. Po skončení American Idol väčšina divákov preladila na CBS. Minulý rok Grammy sledovalo 18,8 milióna divákov, rok predtým dokonca 26,3 milióna. Na druhej strane však po prvý raz v tejto sérii súťaže American Idol sledovalo menej ako 30 miliónov divákov.