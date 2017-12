Televízia cenzurovala Madonnino vystúpenie na Grammy

BRATISLAVA 10. februára (SITA/AP) - Vystúpenie americkej speváčky Madonny počas 48. ročníka udeľovania hudobných cien Grammy vzbudilo v Malajzii pobúrenie a to dokonca také, že záznam z galavečera jednoducho ...

10. feb 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA/AP) - Vystúpenie americkej speváčky Madonny počas 48. ročníka udeľovania hudobných cien Grammy vzbudilo v Malajzii pobúrenie a to dokonca také, že záznam z galavečera jednoducho scenzurovali. V prevažne moslimskej Malajzii sa speváčkine lascívne pohyby nestretli s veľkým pochopením a fanúšikovia, ktorí sledovali odovzdávanie cien zo záznamu boli prekvapení, keď sa program začal bez úvodného čísla. V ňom sa predstavila práve Madonna spolu s animovanou skupinou Gorillaz. "Z nášho uhla pohľadu toto vystúpenie nebolo vhodné pre obecenstvo," uviedol vedúci vysielania televíznej stanice 8TV, jednej z najväčších súkromných staníc v Malajzii. Do zvyšku programu televízia už nezasahovala, no vystúpenie 47-ročnej speváčky bolo podľa vedenia televíznej spoločnosti príliš riskantné. Televízne programy a filmy podliehajú v Malajzii prísnej cenzúre, ktorá zakazuje sex, otvorené násilie a citlivé témy, ako je sú rasové a náboženské otázky.