S Take That vystúpi na turné Beverley Knight

Take That vystúpi na turné Beverley Knight

10. feb 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Soulová speváčka Beverley Knight vystúpi spolu so skupinou Take That na ich koncertnom turné. Šnúra znovuzrodenej kapely po Veľkej Británii by sa mala začať 23. apríla v Newcastle a pokračovať bude desiatimi ďalšími koncertmi. Tridsaťdvaročná Beverley spieva už viac ako desať rokov a za toto obdobie dostala trikrát cenu Mobo a niekoľko nominácií na ceny Mercury a Brit. Od roku 1995 sa v rebríčku najlepších 40 piesní umiestnilo jedenásť jej hitov, vrátane singlu z top 10 Come As You Are, informuje internetová stránka spoločnosti BBC. Kapela Take That sa znovuzjednotila po desiatich rokoch. V ich radoch však tento krát bude chýbať Robbie Williams, ktorý ponuku znovu spievať v skupine odmietol.