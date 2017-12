Môj syn je naozaj rocker

ŽBIRKA SI V RÁMCI THE BEST OF TOUR 2006 SO SVOJIMI DEŤMI NEZASPIEVA

10. feb 2006 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Syn zlatého Slávika Miroslava Žbirku chce pravdepodobne kráčať v otcových šľapajach. Spolu s kamarátom už hrá vo vlastnej kapele. "Ja im hovorím White Stripes, pretože sú dvaja a niekedy sa striedajú - občas hrá on na gitare, potom zas ten druhý na bubnoch," povedal pre agentúru SITA Meky. Žbirka na svojom synovi pozoruje, že sám všetko skúša a experimentuje s hudbou. "Aj dodatočne si kupuje dodatočne všelijaké Nirvány, je to naozaj rocker, ktorý už má akoby aj trošku vlastný svet," dodal so žartom Meky.

Žbirka, ktorý sa po 25 rokoch na hudobnej scéne pripravuje na veľkolepé turné so Zuzanou Smatanovou a ich hosťami, sa tentoraz so svojimi deťmi na jedno pódium nepostaví. Aj keď sa už na viacerých koncertoch predstavil v rámci skladby Lásky bezbranných s dcérou Lindou ako speváčkou a v piesni Cesta zakázanou rýchlosťou so synom Davidom ako bubeníkom, na The Best Of Tour 2006 to tak nebude. "Syn by bol veľmi rád, hneď by si priniesol paličky, aj imidž by mal so sebou okamžite a má to určite už teraz vymyslené, čo by sme mohli hrať, ale teraz sa to nehodí," povedal Meky. Iné je to podľa jeho slov s dcérou, ktorá sa na pódiu až tak doma necíti.