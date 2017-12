Harry Potter pre dospelých

10. feb 2006 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 10. februára (SITA) - Pornografický film je zrejme to posledné, kde by anglická spisovateľka J. K. Rowling chcela vidieť postavy svojej mimoriadne úspešnej série príbehov o čarodejníckom učňovi Harrym Potterovi. Nová filmová verzia pôvodne detských príbehov sa najnovšie objavila na internete a spôsobila rodičom po celom svete problémy, keďže svojim ratolestiam musia vysvetľovať, že tento film pre ne určite vhodný nie je. Podľa denníka The Sun sa vo filme objaví Hermiona, ktorá najprv trénuje čarovanie s Harrym a Ronom, no to sa čoskoro po začiatku zmení na erotickú zábavu v trojici. Tento film sa od svojho uvedenia na internet stal obrovským hitom, no zatiaľ nie je známe, či spisovateľka podnikne právne kroky proti jeho zákazu.