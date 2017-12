Hip-hopový producent J Dilla zomrel

Jay Dee, a.k.a. J Dilla

Los Angeles 11. februára (TASR) - Vo veku 32 rokov zomrel v piatok na dôsledky choroby autoimunitného systému hip-hopový producent J Dilla, ktorý spolupracoval s umelcami ako Common, či triom A Tribe Called Quest. Informoval o tom dnes jeho manažér Timothy Maynor.



J Dilla alebo Jay Dee, ktorého skutočné meno bolo James Yancey, sa narodil a vyrastal v Detroite. Odvtedy čo mu pred troma rokmi diagnostikovali chorobu autoimunitného systému lupus, žil s matkou v Los Angeles.



Yancey v roku 1990 spoluzaložil trio Slum Village, ale skupinu opustil hneď po vydaní ich prvého albumu, aby začal sólovú kariéru. V roku 2003 v spolupráci s raperom Madlibom vydal album Champion Sound, ktorý kritika uvítala. Detroitský raper Phat Kat (Ron Watts) o Yanceyim vyhlásil, že jeho unikátny štýl, ktorý spájal mnohé hudobné prvky, pomohol zmeni zvuk moderného hip-hopu.



Yancey sa podieľal na produkcii hudby pre raperské trio A Tribe Called Quest, ktorého členovia patrili aj do jeho produkčného tímu. Spolupracoval s menami ako Common, Busta Rhymes, De La Soul, či The Roots. Do pozornosti verejnosti dostal aj soulových umelcov ako Erykah Badu, D'Angelo a Dwele.



Jeho posledný album Donuts vyšiel v utorok. J Dilla takisto stihol dokončiť nahrávku kompilácie nazvanej Welcome To Detroit, Vol.

2, ktorá sa tiež objaví na trhu, oznámil Phat Kat. Hoci ho bolievali kĺby, jeho obličky slabli a často v ostatnom čase vyzeral naozaj indisponovane, Maynor povedal, že "Yancey si zachovával vyrovnaného ducha." Na dialýzu chodil asi dva roky, no keď ho matka našla v piatok v izbe, už sa nehýbal. "Optimisticky sa díval na budúcu prácu na svojich projektoch a rôznych šou," povedal Maynor na tlačovej konferencii. "Keď sme v decembri mali turné po Európe, zúčastnil sa ho, napriek tomu, že bol chorý. Povedal som mu, že som pripravený ho i odniesť, ak ho bude treba zniesť dolu schodmi a dostať na javisko."

Lupus, ktorým J Dilla trpel, je autoimunitné ochorenie, kedy imunitný systém organizmu vytvára protilátky proti vlastným bunkám, tkanivám a orgánom.