V apríli vydajú DVD, predstavia ho na turné

12. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 12. februára (SITA) - Projekt producenta, muzikanta a predsedu poroty v súťaži Slovensko hľadá SuperStar Laca Lučeniča Satisfactory chystá svoje voľné pokračovanie. Zatiaľ čo v jednotke bola hlavnou témou hudba 60. rokov, tentoraz spracujú muzikanti slovenskú populárnu hudbu. Satisfactory, pre ktorý je špecifický živý koncert s elektronikou, veľkoplošným videom a hercami chce tentoraz poňať staršiu aj mladšiu slovenskú tvorbu.

Výstupom projektu bude DVD Satisfactory live, ktoré kapela aktuálne nahrala a vyjsť by malo v druhej polovici apríla. "Pripravované DVD je dokladom toho, čo som okrem SuperStar robil za posledné dva roky. Budú sa tam nachádzať veci, ktoré nemajú priamu súvislosť so stageovým vystupovaním, ale to len tak okrajovejšie, lebo Satisfactory je taká široká téma, že by sme to zvládli aj na tri DVD," povedal pre agentúru SITA Lučenič.

Po uvedení DVD na trh chystajú Satisfactory promošnúru. Bude mať podobu desiatich až dvanástich slovenských koncertov. Kapela pôjde sama, o hudobnom hosťovi neuvažuje. "Oslovil som nejakých ľudí, ale čo ja viem, Phil Collins nemôže a vlastne už ani neviem, či som ho oslovil," zažartoval Lučenič. Umelec si všetko načasoval s asi dvojtýždňovým odstupom od skončenia finálových kôl SuperStar. "Možno sa mi tam budú kryť nejaké termíny v súvislosti so SuperStar, ale sme tu predsa na to, aby sme aspoň občas riešili i problémy," uviedol. Hudobník sa už podľa jeho slov teší na publikum, aj keď momentálne nevie presne zadefinovať, kde ho má. "Voľakedy som mal markantný a ľahko identifikovateľný druh publika, teraz do toho možno zamiešala SuperStar. Medzi tie pozitívne patrí, že sa rozšírila naša fandovská základňa nielen v tej svojej štýlovosti, ale aj vekovej škále," myslí si Lučenič.

