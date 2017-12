Štepkovo Desatoro zožalo na premiére standing ovations

12. feb 2006 o 14:45 TASR

Bratislava 12. februára (TASR) - Desať božích prikázaní v podaní Radošinského naivného divadla zožalo v sobotu večer úspech ako sa patrí. Po premiére novej divadelnej hry Desatoro publikum radošincov ovenčilo niekoľkominútovým aplauzom a standing ovations.

"Ľudia sa smiali aj tam, kde sme to nečakali. Bolo to absolútne netypické premiérové publikum. Diváci sa bavili, tešili, pískali a jasali. To som už dávno nezažil," povedal tesne po predstavení šéf a tvorca poetiky naivného divadla Stanislav Štepka.

Divadelné zoskupenie talentovaných ľudí na čele so Štepkom stvárnilo na javisku desať úsmevných poviedok zo stretnutí s obyčajnými ľuďmi. Občas absurdne pôsobiace príbehy napríklad o rodine, ktorá nakupuje veci, ale nikdy ich na pokyn matky neodbalí, či o mladej dedinčanke, ktorá sa učí naspamäť ŠPZ-tky áut a chce urobiť dieru do sveta, však vychádzajú zo skutočnosti. "Na 90 percent sú príbehy skutočné. Naozaj poznám rodinu, ktorá nevybaľuje kúpený tovar, lebo im to prikazuje matka a oni si ju podľa božieho prikázania ctia. Toho výmyslu je tam podstatne menej ako reality. V niektorých príbehoch som si ale nevymyslel ani slovo," povedal pre TASR Štepka, ktorý do predstavenia o hriešnikoch vložil i kúsky politickej satiry.

Na pódiu sa objaví aj opitý policajt v uniforme, či politická strana, ktorá vyhrá voľby a dohaduje sa na tom, z čoho vyťaží. "Nešlo nám o politickú narážku. Ide nám o život," vysvetľuje stručne Štepka a ako dodáva, "hra je o desiatich prikázaniach, ktoré dodržiavame a bohužiaľ i nedodržiavame".