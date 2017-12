Spor okolo karikatúr Mohameda sa nevyhol ani filmovému festivalu Berlinale

12. feb 2006 o 18:22 TASR

Berlín 12. februára (TASR) - Aktuálny spor okolo karikatúr proroka Mohameda v európskych denníkoch a reakcia moslimského sveta v podobe násilných protestov sa nevyhli ani prebiehajúcemu Medzinárodnému filmovému festivalu Berlinale v nemeckej metropole.

Podľa dánskej režisérky Annette K. Olesenovej, ktorá v sekcii Panorama predstavuje snímku One To One, to vyzerá tak, akoby Dánsko stratilo svoju nevinnosť.

Olesenová dnes podrobila ostrej kritike predovšetkým skutočnosť, že väčšina Dánov nereagovala na problém už skôr. Karikatúry boli podľa nej len poslednou kvapkou.