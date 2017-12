Podľa R. Redforda sa festival Sundance vymkne spod kontroly

13. feb 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 13. februára (SITA/AP) - Jeden z posledných amerických nezávislých filmových festivalov Sundance je pre jeho riaditeľa herca a režiséra Roberta Redforda už priveľmi komerčný. "Pre okolitý svet je veľký trh, kde máte ľudí ako Paris Hilton na každom večierku. Tá osoba s ním pritom nemá spoločné. Myslím, že festival sa čoskoro vymkne spod kontroly," povedal zakladateľ festivalu pre časopis Newsweek. Tento mesiac by mal Redford nahrať komentár k upravenej verzii dvojdielneho DVD Všetci prezidentovi muži. Na otázku, ako by jeho snahy vďaka jeho hviezdnej kariére niekto mohol brať vážne, odpovedal, že je to veľmi zložité. "Snažíte sa zo všetkých síl, aby ste neboli v hlavom prúde a ste iba sčasti úspešní," dodal.