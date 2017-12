Speváčka Norah Jones a jej filmový debut

BRATISLAVA 13. februára (SITA/AP) - Americká speváčka a držiteľka ceny Grammy Norah Jones by sa mala po prvý raz objaviť pred filmovými kamerami. Do svojho pripravovaného projektu ju totiž obsadil známy ...

13. feb 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 13. februára (SITA/AP) - Americká speváčka a držiteľka ceny Grammy Norah Jones by sa mala po prvý raz objaviť pred filmovými kamerami. Do svojho pripravovaného projektu ju totiž obsadil známy hongkonský umelecký režisér Kar Wai Wong. Režisér chcel pôvodne do svojho filmu Lady from Shanghai obsadiť austrálsku herečku a držiteľku Oscara Nicole Kidman, no keďže nenašiel vhodného predstaviteľa hlavnej mužskej postavy, posunul začiatok nakrúcania na rok 2007. Podľa informácií z Wongovho okolia film nebude o hurikáne Katrina, ako sa o tom prednedávnom informovalo a dokonca sa nebude ani nakrúcať v New Yorku. "Zatiaľ jediná vec, ktorá o projekte platí je, že jedinou členkou obsadenia je zatiaľ Norah Jones," povedal zdroj blízky režisérovi. Zatiaľ však nie je isté, či 26-ročná speváčka bude spolupracovať aj na hudbe k filmu.

Norah Jones sa preslávila už svojím debutovým albumom Come Away With Me, ktorý vyhral osem cien Grammy. Speváčka je dcérou známeho indického hudobníka Raviho Shankara. Wong je známy pre svoju citlivú filmografiu. Medzi jeho najznámejšie filmy patria Fa yeung nin wa (Stvorení pre lásku), Cheun gwong tsa sit (Happy Together) či 2046.