Orchester Zlaté husle s 55 najlepšími muzikantmi Slovenska

13. feb 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 13. februára (SITA) - Bratislavská SIBAMAC Aréna v Národnom tenisovom centre sa pripravuje na unikátny koncert - 5. marca o 19:00 privíta 55 najlepších muzikantov Slovenska. Sprevádzať ich bude Orchester Zlaté husle, ktorý predstavuje päť cimbalov, tridsať huslí, osem viol, šesť violončiel a šesť kontrabasov. Ako hostia večera vystúpia Miroslav Dvorský, Dalibor Karvay a Jiří Stivín.

Jeden z piatich talentovaných bratov Miroslav Dvorský, ktorého hlas sa objaví aj na najnovšom albume Richarda Rikkona Čarovný klavír II., predvedie svoje umenie, za ktorým chodia tisíce divákov v Hamburgu, Paríži, Berlíne, do viedenskej Staatsoper, v strhujúcej Granade a slávnej árii G. Puciniho Nessun Dorma. Slovenskému i svetovému publiku nie je cudzie ani meno Dalibor Karvay. Zahrá Fantáziu Carmen, ktorá mu v Berlíne vyniesla Cenu Eurovízie. Mladý excelentný huslista sa už môže pochváliť aj pozvaním od princa Charlesa, za ktorým do anglického Windsoru cestoval, aby mu odohral privátny koncert. Zaujímavé spojenie barokovej Vivaldiho a Bachovej hudby so živými džezovými variáciami podporené 55 muzikantmi predvedie na rôznych flautách Jiří Stivín. To najlepšie zo sveta klasickej hudby predvedú 5. marca i Zlaté husle. Naplánované majú Brahmsove Uhorské tance, či Škovránka. Majstrovské cimbaly zapoja do Paganiniho Capriccia 24 a diváci sa môžu tešiť aj na famóznu verziu držiteľa niekoľkých Oscarov Johna Williamsa v slávnych motívoch filmu Schindlerov zoznam. Organizátori avizujú na záver špeciálny prídavok, ktorý údajne zdvihne zo stoličiek všetkých prítomných.

Vstupenky na čarovný koncert sa pohybujú od 490 do 990 korún.