Film Casanova v premiére na Valentína

13. feb 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 13. februára (SITA) - Nová romantická komédia režiséra Čokolády Lasse Hallströma Casanova sa predstaví v premiére v utorok 14. februára. O známom zvodcovi hovorí čiastočne pravdivý príbeh o nejednej drobnej lži, stratenej počestnosti a nájdenej láske. V hlavných úlohách sa predstavia Heath Ledger ako Casanova a Sienna Miller ako jeho láska Francesca. Príbeh sa odohráva v 18. storočí v Benátkach. Známy miestny bonviván Giacomo Casanova nemá najmenšie problémy získavať miestne ženy a zároveň unikať pobúreným cirkevným a mestským hodnostárom a rozzúreným manželom. Jedného dna však stretne krásnu Francescu. Zistí však, že je zasnúbená s mužom z Janova, ktorého nikdy nevidela, a ktorý je na ceste do Benátok. Casanova, pre ktorého žiaden trik nie je príliš zložitý, sa v divokom slede udalostí vydáva raz za snúbenca z Janova, raz za úspešného spisovateľa, len aby získal srdce milovanej Francescy, unikol prenasledovateľom a vyhol sa otcovi svojej ďalšej "snúbenice."

"Cítili sme, že táto adaptácia prinesie do slávneho príbehu súčasný nádych a komediálny šmrnc," hovorí producent Mark Gordon. "Zdalo sa mi skvelé, že geniálny zvodca sa zúfalo zaľúbi, ale práve do jedinej ženy, ktorá dokáže odolať jeho šarmu. Osud stavia ich láske do cesty také prekážky, že s ním musí Casanova srdnato a často veľmi komicky bojovať," prezrádza Gordon, podľa ktorého sú jednou z hlavných postáv filmu Benátky. "Pre Lasseho bolo nakrúcanie v Benátkach veľmi dôležité, pretože na celom svete nie je miesto ako toto – a Casanova je s Benátkami neoddeliteľne spojený,“ vysvetľuje producent.

Švédsky režisér zaujal filmom Môj život ako pes z roku 1985, s ktorým sa o dva roky neskôr uchádzal o Oscara za réžiu a scenár. Film Môj život ako pes získal Zlatý glóbus pre najlepší zahraničný film. V roku 1993 Lasse uviedol film Čo žerie Gilberta Grapea, za ktorý bol vtedy 18-ročný Leonardo DiCaprio nominovaný na Oscara. Adaptácia románu Joanny Harris Čokoláda v réžii Lasse Hallsröma získala v roku 2000 päť nominácií na Oscara. On sám sa o prestížnu Zlatú sošku uchádzal v roku 1999 s filmom Pravidlá muštárne.

Horúci kandidát na zisk Oscara Heath Ledger začal svoju hereckú kariéru ako dvanásťročný v divadle v rodnom Perthe v Západnej Austrálii. Neskôr účinkoval v úspešných austrálskych seriáloch a dostal úlohy v niekoľkých nezávislých filmoch. V roku 1997 účinkoval Heath vo svojom prvom americkom seriáli Roar a neskôr aj vo filmoch. Slovenskí diváci si ho môžu pamätať z filmov ako Štyri pierka, Príbeh rytiera, Ples príšer, Patriot, Legendy z Dogtownu alebo Bratia Grimmovci. Onedlho sa predstaví vo filme Anga Leeho Skrotená hora. Filmografia jeho kolegyne Sienny Miller je skromnejšia. Mladá herečka, známa skôr vzťahom s hercom Judeom Lawom ako hereckými výkonmi, sa v roku 2004 predstavila vo filmoch Po krk v extáze a Alfie. Vo filme Casanova si zahrali aj Jeremy Irons, Oliver Platt, režisérova manželka Lena Olin a ďalší.