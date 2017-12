Spevák Robbie Williams si zaplatil každý deň 30 tisíc libier

Londýn 13. februára (TASR) - Britský spevák Robbie Williams sám sebe zaplatil za minulý rok 11 miliónov libier, 30.000 každý deň.

13. feb 2006 o 15:50 TASR

Tieto čísla sa objavili na publikovaných účtoch Robbieho podniku The In Good Company Co Ltd, ktorá sa zaoberá komponovaním hudby, nahrávaním, vystupovaním a aktivitami spojenými s turné populárneho mladého muža.

Účty ukazujú, že predaj priniesol firme vyše 15 miliónov koncom marca 2005. Za minulý rok zarobila spolu 22 miliónov, keď spevákov relatívne skromný plat predstavoval dva milióny. Narástol najmä vďaka predaju albumu Williamsových najväčších hitov.

Predpokladá sa, že Robbie zarába oveľa viac cez reklamu, imidž a sponzorstvo. Tantiémy odmeny dostáva aj za svoje niekdajšie pôsobenie v chlapčenskej skupine Take That.