Mary J. Blige si na memoáre počká

13. feb 2006 o 16:40 SITA

BRATISLAVA 13. februára (SITA) - Soulová speváčka Mary J. Blige je vraj popletená z toho, keď mladé hviezdy showbiznisu vydávajú svoje memoáre. Ako povedala, sama nad niečím podobným minimálne do osemdesiatky neuvažuje. Táto 35-ročná speváčka, ktorá okrem žiarivej kariéry prekonala veľmi ťažké detstvo a problémy s alkoholom a drogami, vraj chce počkať, kým v nej všetky spomienky dozrejú. Až potom ich sama dá na papier. "V osemdesiatke je ten správny čas všetko povedať a na to ešte nie som pripravená. Ako dieťa som prešla toľkým zneužívaním, že si to ľudia ani nevedia predstaviť," povedala populárna speváčka.