V Štátnom divadle opäť Rusalka

KOŠICE 13. februára (SITA) - Po takmer osemnástich rokoch uvedie košické Štátne divadlo v piatok premiéru Dvořákovej opery Rusalka. Košická opera naštudovala dielo pod vedením hosťujúceho českého režiséra ...

13. feb 2006 o 17:30 SITA

KOŠICE 13. februára (SITA) - Po takmer osemnástich rokoch uvedie košické Štátne divadlo v piatok premiéru Dvořákovej opery Rusalka. Košická opera naštudovala dielo pod vedením hosťujúceho českého režiséra Zdeňka Trošku a dirigentov Igora Dohoviča a Karola Kevického.

Opera Antonína Dvořáka Rusalka patrí do zlatého operného fondu. Je to lyrická rozprávka s pútavým príbehom o nenaplnenej láske vodnej víly k človeku, ktorá dokáže uniesť diváka do ríše fantázie. ,,Mojím želaním a úsilím je inscenovať Rusalku so všetkým, čo tento žáner so sebou nesie. Snažím sa vrátiť s divákom do detských liet a podľa starých, klasických ilustrácií rozprávkových knižiek zhmotniť víly, vodníka, čarodejnicu, princa, zámok i jazero a močiare v hlbokých lesoch,“ povedal na dnešnej tlačovej besede Troška, ktorého slovenskí diváci poznajú väčšinou ako režiséra filmových komédií. Zdôraznil, že treba zachovať krásu poézie, ktorú v sebe toto dielo nesie a nie je potrebné vymýšľať "žiadne extra postupy ako Rusalku ozvláštniť.“ Podľa jeho vyjadrenia Dvořákova Rusalka patrí medzi najkrajšie svetové opery. Veľmi pochvalne sa vyjadril na adresu košického operného ansámblu a vyzdvihol aj veľmi dobrú spoluprácu s Igorom Dohovičom.

Hlavné roly - postavu Rusalky stvárňujú Adriana Kohútková a Tatiana Paľovčíková, princa Peter Berger, Jaroslav Dvorský a Jaroslav Remeselník. "S pánom Troškom ako režisérom sa celému kolektívu spolupracovalo skvele a pri práci nebolo cítiť ani najmenší náznak zbytočného napätia a nervozity,“ povedal Jaroslav Dvorský.

Na doskách košického Štátneho divadla po druhej svetovej vojne mala Rusalka premiéru v roku 1948, potom ju naštudovali ešte štyrikrát, naposledy v roku 1989.