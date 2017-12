Niekde plesy zrušili, nie je o ne záujem

Kým vo veľkých mestách plesová sezóna vrcholí, v niektorých menších mestách museli plesy pre malý záujem zrušiť alebo ich už vôbec neorganizujú. A to napriek tomu, že plesy v malých mestách sú v porovnaní s bratislavskými podstatne lacnejšie - vstupné ..

14. feb 2006 o 9:15 Kveta Fajčíková

Maškarné parády sa v minulosti konávali vždy tri dni pred škaredou (Popolcovou) stredou. Tento zvyk si zachovávajú aj v dedinke Jakubovany v Liptovskomikulášskom okrese. Aj tento rok na poslednú februárovú sobotu chystajú v kultúrnom dome maškarný ples. FOTO - ARCHÍV



Kým vo veľkých mestách plesová sezóna vrcholí, v niektorých menších mestách museli plesy pre malý záujem zrušiť alebo ich už vôbec neorganizujú. A to napriek tomu, že plesy v malých mestách sú v porovnaní s bratislavskými podstatne lacnejšie - vstupné je od 300 do 800 korún.

"Som presvedčený, že ľudia mimo hlavných miest majú menej dôvodov plesať. Niektorým rodinám by aj tisícka zasiahla do rodinného rozpočtu, hoci by sa chceli zabaviť. Okrem mesta organizujú plesy aj rôzne spolky a záujmové združenia, no aj tie majú v posledných rokoch problémy," hovorí primátor Žarnovice Dušan Gréger, kde s plesmi skončili už pred pár rokmi.

Na mestský ples v Kremnici sa prihlásilo iba šesť ľudí. Takže ho tak ako minulý rok museli zrušiť. Podľa hovorkyne mesta Lujzy Pračkovej môže byť jedným z dôvodov to, že plesová ponuka je v posledných rokoch pomerne bohatá. Ples majú v Kremnici lyžiari, kresťanské spoločenstvo či poľovníci. Ľudia si vyberajú skôr plesy, kde sa môžu zabaviť spolu so svojimi známymi.

Ani Banská Štiavnica mestský ples nerobí. Podľa Petra Danáša z centra mestskej kultúry Rubigall nepredpokladajú, že by oň bol veľký záujem. Ľudia dávajú prednosť skôr plesom, ktoré sú organizované na profesionálnej či záujmovej báze. Obľúbený je hlavne banícky ples.

Núdzu o hostí nemali na mestskom plese v Žiari nad Hronom - prišlo okolo 400 hostí. Na mestský ples vo Fiľakove bol dokonca problém sa dostať. Podľa Istvána Mázika z mestského kultúrneho strediska záujem o plesy vo Fiľakove v posledných rokoch rastie.

Na dedinách sú namiesto plesov fašiangové zábavy. Podľa starostu Detvianskej Huty Vladimíra Kréta počas fašiangov ich organizujú niekoľko, najviac v období pred Popolcovou stredou.

Koľko stoja plesy v menších mestách