Neve Campbell nechce byť iba hororová herečka

BRATISLAVA 14. februára (SITA) - Kanadská herečka Neve Campbell verí, že jej debut v londýnskom divadle definitívne umlčí jej kritikov, ktorí ju s obľubou označujú za herečku vhodnú akurát tak do hororov.

14. feb 2006 o 8:50 SITA

Aj napriek tomu, že účinkovala v mnohých filmoch a televíznych seriáloch, odborníci ju radi priraďujú do hororových žánrov, vďaka jej účinkovaniu v sérii filmov Vreskot. No pri príprave na hru Resurrection Blues v produkcii Roberta Altmana dúfa, že ju kritika začne brať vážne. "Myslím, že je smiešne, ak ma niekto stále považuje za herečku, ktorá nakrúca iba horory. To už jednoducho nerobím. Prvú časť filmu Vreskot som nakrútila, keď som mala 21. Teraz mám 32, čiže je to už zabudnutá minulosť," povedala herečka.