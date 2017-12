Zomrel filmár Dave Tatsuno

14. feb 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 14. februára (SITA/AP) - Japonsko-americký obchodník a režisér Dave Tatsuno, ktorého domáce videá z internačného tábora z druhej svetovej vojny sa neskôr stali základom na dokument Topaz, zomrel vo veku 92 rokov. Tatsuno zomrel 26. januára na zlyhanie činnosti srdca vo svojom dome v San Jose v Kalifornii. Tlač o tom informovala jeho dcéra Erlene Damron v pondelok. Tatsuno bol aj s rodinou v roku 1942 premiestnený do internačného tábora Topaz na púšti v Utahu, kde počas troch rokov tajne nakrúcal narodeninové oslavy, bohoslužby a iné denné udalosti na prepašovanú 8 milimetrovú kameru. Tieto záznamy neskôr spracoval do 48-minútového filmu bez slov s názvom Topaz, ktorý bol v roku 1996 umiestnený do národného filmového registra v kongresovej knižnici. Je taktiež súčasťou zbierky v japonsko-americkom národnom múzeu v Los Angeles.

Tatsuno, pôvodným menom Masaharu Tatsuno, sa narodil a vyrastal v San Franciscu a v roku 1936 ukončil štúdiá na univerzite Berkeley. Niekoľko rokov sa venoval rodinnému podniku, japonskému obchodu a múzeu. V roku 1938 sa Tatsuno oženil. Z manželstva s Alicou Okada, ktorá zomrela minulý rok, sa narodilo päť detí. "Môj otec mal nádherný život, nebol však jednoduchý. Vždy hovorieval, že nezáleží na tom, čo sa vám v živote prihodí, ale na tom, ako na to odpoviete," povedala Damron.