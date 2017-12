Kevin O'Connell dostal svoju 18. nomináciu a dúfa vo výhru

14. feb 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 14. februára (SITA/AP) - Zvukový technik Kevin O'Connell by tento rok na udeľovaní Oscarov mohol vyskúšať spodnú bielizeň pre šťastie. Po minulé roky mu nepomohli ani obľúbené manžetové gombíčky ani motýlik. Nezabral ani červený smoking od Armaniho. Nezáleží na tom, čo robí, Kevin O'Connell je už teraz držiteľom rekordu v počte nominácií. Doteraz ich dostal 17 avšak ani raz sa mu nepodarilo získať sošku. Preto dúfa, že tohtoročná 18. nominácia za film Gejša mu prinesie šťastie. Aj napriek toľkým nomináciám sa O'Connell zakaždým teší, keď ho ráno zobudí telefón a on sa dozvie, že ho opäť nominovali. "Každý rok vyberajú spomedzi 300 alebo 400 filmov. Len päť z nich zavolajú a jedným z nich som už 18 krát bol ja. Som skutočne veľmi šťastný," povedal rodák z Los Angeles novinárom. Keď Kevin v roku 1983 dostal prvú nomináciu, bol len mladým 24-ročným divochom, ktorý si v požičanom obleku užíval prítomnosť hviezd. S postupom času sa však vzdával nádeje na získanie sošky, najmä v roku 1986, keď dostal nomináciu za film Top Gun. "Naozaj som veľmi dúfal, že môj tím si domov odnesie Oscara. Myslím, že to bol toho roku film s najlepším zvukom," povedal O'Connell. Avšak Kevin nie je zatrpknutý. Minulý rok sa tešil spolu s víťazom a dokonca pripil na jeho zdravie. "Na svete sú aj horšie veci ako dostať 18 nominácií na Oscara a ani jednu nevyhrať," dodal na záver.