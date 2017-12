O nové kultúrne preukazy prejavilo záujem 500 subjektov

BRATISLAVA 14. februára (SITA) - Do projektu nových kultúrnych poukazov z dielne Ministerstva kultúry SR sa k dnešnému dňu zaregistrovalo 500 subjektov. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister ...

14. feb 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 14. februára (SITA) - Do projektu nových kultúrnych poukazov z dielne Ministerstva kultúry SR sa k dnešnému dňu zaregistrovalo 500 subjektov. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister kultúry František Tóth, ktorý je so začiatkom kampane spokojný.

Minister očakáva, že do projektu sa zapojí oveľa viac škôl po spustení hlavnej reklamnej kampane v priebehu februára. "Do projektu nových kultúrnych poukazov sa ako prvá zapojila základná škola v obci Beladice pri Zlatých Moravciach so 136 žiakmi a 14 učiteľmi," konštatoval minister Tóth. Zároveň uviedol, že prvým prihlaseným odovzdá poukazy osobne.

Projekt kultúrnych poukazov by mal zvýšiť mieru účasti detí a mládeže na kultúrnych podujatiach. Poukazy sú určené deťom a mládeži od šiestich do osemnástich rokov a pre učiteľov základných a stredných škôl. Distribuovať ich budú školy, ktoré dostanú softvér na ich vydávanie. MK SR bude vydanie každého preukazu dotovať piatimi korunami. Cieľovou skupinou projektu je 900-tisíc detí a 100-tisíc učiteľov.

Kultúrny poukaz bude mať hodnotu 200 korún a bude platiť jeden kalendárny rok. Ak bude hodnota vstupenky na kultúrne podujatie vyššia ako hodnota poukazu, držiteľ vstupné doplatí hotovosťou. Projekt kultúrnych preukazov podľa ministra Tótha mení základ dotovania kultúrnych inštitúcií tým, že zvyšuje medzi nimi konkurenciu. Tá má následne zvyšovať kvalitu ich činnosti. Zriaďovatelia škôl a kultúrnych inštitúcií sa do projektu môžu zapojiť do marca tohto roka. MK SR vyčlenilo na projekt kultúrnych poukazov 210 miliónov korún, o ktoré sa môžu uchádzať nielen štátne, obecné a mestské kultúrne inštitúcie a kultúrne inštitúcie patriace pod VÚC, ale aj neštátne organizácie. Podrobné informácie o projekte je možné získať na internetovej stránke ministerstva kultúry: www.culture.gov.sk.