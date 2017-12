Menzel opäť nakrúca Hrabala

15. feb 2006 o 16:00

Jiří Menzel FOTO - ČTK



PRAHA - Presne 40 rokov po vzniku Oscarom oceneného filmu Ostře sledované vlaky bude Jiří Menzel nakrúcať ďalšiu látku vytvorenú podľa Bohumila Hrabala. Tentoraz to bude novela Obsluhoval jsem anglického krále. Prvá klapka padne 9. marca, koprodukčný film by mal mať premiéru koncom tohto roku.

"Objaví sa v ňom množstvo slovenských hercov. Samozrejme, že sme usporadúvali konkurzy, ale často som sa obracal na ľudí, ktorých jednoducho poznám," povedal Menzel. Nevýhodou tejto skvostnej látky podľa neho je, že okrem troch-štyroch hlavných postáv musí obsadiť aj mnoho epizódnych. "Ide väčšinou o dvoj- či trojdenné nakrúcanie, čo nie je pre hviezdy atraktívne," dodal.

Slávnu predlohu k filmu sprevádzali spory o filmové práva i hľadanie ideálneho režiséra. Tým mali v priebehu desiatich rokov byť okrem Menzela i Karel Kachyňa, Jan Hřebejk a Jan Svěřák. To, že látky sa opäť chopí Menzel, bolo oznámené práve pred rokom.

Posledným Menzelovým filmom bol príbeh s názvom Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina, ktorý sa v kine objavil pred dvanástimi rokmi. "Som dieťa socializmu, neviem žobrať peniaze," vysvetľuje Menzel túto dlhú prestávku. Odvtedy sa vraj filmu bál, pretože mu nikto neponúkol námet, ktorý by za to stál. V medziobdobí stál na divadelnom javisku doma i v zahraničí.

V minulosti nakrútil Menzel podľa Hrabalových próz jednu z poviedok filmu Perličky na dně, neskôr Skřivánky na niti, Slavnosti sněženek a Postřižiny.

Už pred rokom Menzel priznal, že nerád počuje, keď sa o jeho novom filme hovorí ako o veľkoprodukcii. "Mal by to byť film, na ktorý by každý normálny človek šiel rád do kina," povedal. Dodal ešte, že na televíznej obrazovke ho rád neuvidí. Preto odmietol, aby z rovnakých záberov vznikol film i seriál. "Chcem, aby príbeh umožnil zabudnúť ľuďom na knihu. Aby to bol film aj pre ľudí, ktorí ju nečítali." (čtk)