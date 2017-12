Red Hot Chili Peppers a Who headlinermi škótskeho festivalu

15. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Rockové skupiny The Who a Red Hot Chili Peppers budú hlavnými hviezdami škótskeho rockového festivalu T In The Park. Tieto dve ťažké váhy hudobného priemyslu sa tak pripoja ku skupinám ako Kaiser Chiefs, Sigur Ros, Arctic Monkeys, Primal Scream a The Ordinary Boys na júlovom festivale. Hudobné podujatie by sa malo uskutočniť v Kinross neďaleko Glasgowu. Americkí Red Hot Chili Peppers vystúpia 8. júla, kým zlatým klincom večera o deň neskôr bude britská legenda The Who.