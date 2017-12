Bloodhound Gang potvrdili svoju kontroverznú povesť

15. feb 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 15. februára (SITA) - Utorkový večer patril vo veľkej sále PKO tak rockovej hudbe, ako i kontroverznosti na pódiu. Vystúpila tu totiž americká rocková skupina Bloodhound Gang. Predkapelu jej robila dánska skupina Hard Rock Power Spray. Po takmer dvojhodinovom úvode sa k slovu dostal zlatý klinec večera. Už od začiatku na pódiu pútali svoju pozornosť obscénnymi gestami, trhaním oblečenia i vtipným premietaním anglicko-slovenských hesiel na plátno za pódiom. Spolovice zaplnenú veľkú sálu PKO rozskákali hity ako The Ballad Of Chasey Lane o americkej pornohviezde či Fire Water Burnd, ktorú venovali všetkým dánskym veľvyslanectvám. Jednoznačne najzábavnejším momentom bolo strieľanie tričiek veľkým prakom do obecenstva či súťaž o 100 eur. Tie vyhral mladík, ktorému sa podarilo zjesť obrovskú porciu kačice a lokší. Kapela nezostala nič dlžná svojej povesti, keď sa basgitarista Evil Jared Hasselhoff pred všetkými vymočil na speváka Jimmyho Popa. Viac ako trojhodinovú rockovú show ukončila pieseň Bad Touch, pri ktorej sa nad pódiom objavil slogan: "Táto pieseň je trošku teplá".