Alec Baldwin bude nakrúcať v Číne

15. feb 2006 o 8:55 SITA

BRATISLAVA 15. februára (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Alec Baldwin bude nakrúcať v Číne svoj nový film o čínsko-americkej špionážnej spolupráci na dolapení japonského vojnového zločinca po druhej svetovej vojne a následnej honbe za pokladom. Film s pracovným názvom The Forbidden City (Zakázané mesto) s rozpočtom 12 miliónov dolárov budú produkovať tri spoločnosti - čínska Meilin Media, americká Pieter Kroonenburg Productions a britská Studio Eight Productions. Film, na motívy románu The Last Mandarin od spisovateľa Stephena Beckera, bude režírovať ruský režisér Andrej Končalovskij. Do kín by sa táto snímka mala dostať v roku 2007.